Vivo gaat Vivo T2 Pro lanceren in India: nieuw middenklasseapparaat met verbeterde hardware

Vivo, een vooraanstaande smartphonefabrikant, breidt naar verluidt zijn middenklasseportfolio in India uit met de lancering van een nieuw toestel in de T2-serie. Het aankomende toestel, genaamd Vivo T2 Pro, zal beschikken over verbeterde hardware en zal naar verwachting boven de Rs gaan kosten. 20,000 op de Indiase markt.

Volgens door 91Mobiles geciteerde bronnen heeft de Vivo T2 Pro 600,000 punten gescoord op het populaire benchmarkingplatform AnTuTu. Dit suggereert dat het apparaat zal worden uitgerust met een nieuwe Dimensity 7200 SoC, die betere prestaties levert in vergelijking met eerdere modellen in de serie.

Er wordt gespeculeerd dat de Vivo T2 Pro op dezelfde manier geprijsd zal worden als de onlangs gelanceerde iQOO Z7 Pro, die ook over de Dimensity 7200-chip beschikt en begint bij Rs. 23,999 in India. Het Pro-model zal naar verwachting verkrijgbaar zijn in twee varianten: een met 8 GB RAM en 128 GB opslag aan boord, en een andere met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Het apparaat zal waarschijnlijk te koop zijn op het populaire e-commerceplatform Flipkart, maar ook via het uitgebreide retailnetwerk van Vivo.

Hoewel de lanceringsdatum voor de Vivo T2 Pro nog moet worden aangekondigd, wordt verwacht dat er de komende dagen meer informatie zal worden onthuld. Het is vermeldenswaard dat de Vivo T2 5G, aangedreven door een Snapdragon 695-processor, geprijsd is op Rs. 18,999 voor de basisvariant met 6 GB RAM en 128 GB opslag. De T2x-variant, met een Dimensity 6020 SoC, begint bij Rs. 12,999 voor de versie met 4 GB RAM en 128 GB opslag.

Verwacht wordt dat de Vivo T2 Pro consumenten een aantrekkelijke middenklasse-optie zal bieden met verbeterde hardwaremogelijkheden. Met zijn concurrerende prijzen en beschikbaarheid via toonaangevende online en offline kanalen wil Vivo tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften van Indiase smartphonegebruikers.

Bronnen: 91Mobiles