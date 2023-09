vivo plaagt lancering van T2 Pro 5G in India: wat te verwachten

By

vivo maakt zich op om zijn nieuwste telefoon in de T-serie, de vivo T2 Pro 5G, in India te lanceren. Het bedrijf is begonnen met het plagen van het apparaat en onthulde een gebogen scherm en een verbluffende gouden kleur. Dit komt na de succesvolle lanceringen van de T2x 5G en T2 5G eerder dit jaar.

Op basis van de specificaties van de T2 5G en de onlangs gelanceerde iQOO Z7 Pro 5G wordt verwacht dat de T2 Pro 5G met vergelijkbare features zal komen. Deze omvatten een groot 6.78-inch FHD+ 120Hz gebogen AMOLED-scherm, mogelijk gemaakt door MediaTek Dimensity 7200 SoC. De telefoon wordt waarschijnlijk geleverd met 8 GB RAM, wat zorgt voor soepele multitasking en app-prestaties.

Wat de cameramogelijkheden betreft, wordt verwacht dat de vivo T2 Pro 5G een 64 MP-camera aan de achterzijde zal hebben, vergezeld van een 2 MP secundaire camera. Het zal ook beschikken over een 16 MP camera aan de voorkant met hoge resolutie, perfect voor het maken van verbluffende selfies. Om het apparaat de hele dag te laten werken, wordt het uitgerust met een 4600 mAh-batterij die snel opladen van 66 W ondersteunt, waardoor gebruikers minimale downtime garanderen.

Meer details over de vivo T2 Pro 5G zullen naar verwachting de komende dagen worden onthuld, aangezien de telefoon later deze maand wordt gelanceerd. Het apparaat zal te koop zijn op Flipkart en op de officiële website van vivo. Bovendien zullen offline winkels waarschijnlijk de telefoon op voorraad hebben voor klanten die liever in de winkel kopen.

Met zijn veelbelovende functies en strak ontwerp wordt verwacht dat de vivo T2 Pro 5G een langverwachte telefoon zal zijn in India. Mobiele enthousiastelingen en technisch onderlegde consumenten moeten de officiële lancering en daaropvolgende beschikbaarheid in de gaten houden.

