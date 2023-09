Vivo iQOO 12 en iQOO 12 Pro: wat te verwachten

By

Tech-enthousiastelingen hebben de komende maanden veel om naar uit te kijken, aangezien er verschillende grote lanceringsevenementen worden verwacht. Er wordt gespeculeerd dat een dergelijke gebeurtenis de lancering van de Vivo iQOO 12- en iQOO 12 Pro-smartphones zal zijn. Hoewel de officiële lanceringsdatum nog moet worden aangekondigd, hebben geruchten en lekken enig licht geworpen op de verwachte specificaties van deze smartphones.

Volgens eerdere geruchten zou de iQOO 12-serie worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, die snel bedraad en draadloos opladen mogelijk maakt. Recente rapporten van Gizmo China onthullen echter aanvullende specificaties die zijn gelekt door tipgever Digital Chat Station. Een opwindende functie die in het lek wordt genoemd, is het 144Hz Samsung E7 AMOLED-paneel met een 2K-resolutie.

Het lek duidt ook op de aanwezigheid van de OmniVision OV64B periscoopzoomcamera. Hoewel het onzeker is of deze camerasensor beschikbaar zal zijn op zowel iQOO 12 als iQOO 12 Pro, zou het een geweldige aanvulling zijn op de premium smartphone.

Qua ontwerp bestaat de kans dat de iQOO 12-serie een metalen constructie zal hebben. Er wordt ook verwacht dat het snel opladen van 200 W ondersteunt en andere functies bevat, zoals een ultrasone vingerafdrukscanner en een USB Type-C 3.x-poort. Rapporten van Digital Chat Station uit het verleden verlenen enige geloofwaardigheid aan deze speculaties.

Voor degenen die op zoek zijn naar krachtige apparaten suggereert het lek dat de bovenste configuratie van de iQOO 12 Pro 24 GB LPDDR5x RAM en 1 TB UFS 4.0-opslag zou kunnen bevatten. Bovendien draait de iQOO 12 Pro-serie mogelijk op Origin OS 4.0, gebaseerd op Android 14.

Het is belangrijk op te merken dat, ondanks de geloofwaardigheid van de bron, dit nog steeds speculaties zijn en niet als officiële informatie mogen worden opgevat. Vivo heeft nog geen officiële rapporten uitgebracht over de lanceringsdatum en specificaties van deze smartphones. Het zal zeker spannend zijn om te zien wat Vivo in petto heeft voor zijn nieuwe line-up.

