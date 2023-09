vivo X90 Pro-gebruikers in India kunnen zich nu inschrijven voor het Android 14 Preview-programma

Opgelet vivo X90 Pro-gebruikers in India! Als je niet kunt wachten om Android 14 en vivo's aankomende Funtouch OS 14 te proeven, heb je nu de mogelijkheid om deel te nemen aan het Android 14 Previewprogramma.

Om u in te schrijven voor het programma, moet u ervoor zorgen dat uw vivo X90 Pro firmwareversie 13.1.13.8.W30.V000L1 of hoger gebruikt. Navigeer vervolgens naar het menu Instellingen > Systeemupdate op uw apparaat en klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Klik vanaf daar op "Proefversie" om het programma aan te vragen. Door acceptatie in het programma kunt u het op Android 14 gebaseerde Funtouch OS 14 op uw apparaat installeren via het menu Instellingen > Systeemupgrade. Het is belangrijk op te merken dat er slechts 500 slots beschikbaar zijn, dus misschien wilt u snel handelen.

Het is echter de moeite waard te vermelden dat dit bètasoftware is, dus er kunnen bugs en problemen zijn die uw ervaring kunnen beïnvloeden. Daarom is het raadzaam om de installatie ervan op uw primaire apparaat te vermijden. Als u besluit door te gaan, vergeet dan niet een back-up van uw gegevens te maken voordat u zich inschrijft. Als u vragen heeft over het programma, kunt u de antwoorden vinden in de sectie Veelgestelde vragen hier. De inschrijvingen zijn al geopend en de update verschijnt op 18 september.

Als u overweegt de vivo X90 Pro aan te schaffen, kunt u onze review bekijken voor meer informatie. Daarnaast is er hieronder een videorecensie beschikbaar die u kunt bekijken.

Bronnen:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– FAQ-sectie van het Android 14 Preview-programma voor X90 Pro