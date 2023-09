GIThrive van Vivante Health erkend voor AI-technologie en door werkgevers gesubsidieerd welzijn

Vivante Health is geselecteerd als kwartfinalist in twee categorieën tijdens de Digital Health Awards 2023 van de Digital Health Hub Foundation. Het virtuele GIThrive-platform van het bedrijf maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en wordt erkend voor zowel het beste gebruik van AI in gezondheidstechnologie als de categorieën Employer Subsidized Wellness.

GIThrive is een digitale oplossing voor de spijsvertering die ondersteuning biedt aan personen die lijden aan spijsverteringsstoornissen. Het platform combineert AI-gestuurde technologie, 90 uur per dag hulp van geregistreerde diëtisten en gezondheidscoaches, en toegang tot een netwerk van internisten en gastro-enterologen voor diagnose en behandeling. De resultaten zijn indrukwekkend: meer dan 15% van de gebruikers rapporteert verbeterde spijsverteringssymptomen en kwaliteit van leven. Bovendien ervaren organisaties die GIThrive als werknemersvoordeel aanbieden, kortingen van XNUMX% of meer op de spijsverteringsgerelateerde medische kosten.

In de categorie Best Use of AI in Health Tech valt GIThrive van Vivante Health op door zijn gepersonaliseerde zorgplannen die afhankelijk zijn van AI en machinaal leren. Deze plannen zijn bedoeld om spijsverteringssymptomen te verlichten en de gezondheidszorgkosten te verlagen. Aanbevelingen kunnen onder meer aanpassingen van het dieet en de levensstijl, online educatieve bronnen, cognitieve gedragstherapie, consultaties met gezondheidscoaches en klinische interventies zoals laboratoriumtests en telezorgafspraken omvatten.

De opname in de categorie Beste door werkgever gesubsidieerde welzijn is een weerspiegeling van Vivante's partnerschappen met werkgevers om een ​​gezonde spijsvertering op te nemen in hun arbeidsvoorwaardenplannen. Door GIThrive te implementeren zijn organisaties getuige geweest van verlagingen van de gezondheidszorgkosten die verband houden met spijsverteringsproblemen. Werknemers hebben een verbeterde therapietrouw en gedragsverandering laten zien, wat heeft geresulteerd in minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames. Voor veel bedrijven behoren maag-darmproblemen zelfs tot de top vijf van zorgkosten.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, benadrukt het belang van gepersonaliseerde behandelplannen en voortdurende ondersteuning aangeboden door het GIThrive-platform. Met GIThrive hebben individuen toegang tot een schat aan bronnen voor spijsverteringsgezondheid op één plek, waardoor onmiddellijke zorg en continuïteit van de behandeling mogelijk zijn. Snyder spreekt zijn dankbaarheid uit voor de erkenning in beide categorieën en benadrukt de positieve impact die Vivante Health maakt op haar leden en de bewezen resultaten die zij bereiken.

De finalisten voor de Digital Health Awards worden op 22 september bekendgemaakt en de winnaars worden bekendgemaakt tijdens de grote finale op HLTH 2023 in Las Vegas op 9 oktober.

Over Vivante Health: Vivante Health is een digitaal gezondheidszorgbedrijf dat zich toelegt op het revolutioneren van de behandeling van chronische aandoeningen, te beginnen met de darmen. Hun virtuele GI-zorg combineert datagestuurde technologie met een gecoördineerd team van artsen, diëtisten en gezondheidscoaches om gepersonaliseerde en tijdige zorg te leveren.

