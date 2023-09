Maker van het virale klimspel Only Up! Verwijdert titel van Steam vanwege stress

De ontwikkelaar van Only Up!, een populair indie-klimspel dat veel aandacht kreeg op Twitch-streams, heeft besloten om het spel van Steam te verwijderen. Dit komt nadat de ontwikkelaar werd beschuldigd van het gebruik van inbreukmakende activa en het promoten van NFT's. In een verklaring drukte de maker de wens uit om verder te gaan met het spel en zich te concentreren op hun eigen welzijn.

In een update op de Steam-pagina van de game legde de solo-ontwikkelaar, bekend als SCKR Games, de redenen uit om de game te verwijderen. Ze gaven toe dat ze fouten hadden gemaakt en merkten op dat de stress die met het spel gepaard ging, zijn tol had geëist. De ontwikkelaar verklaarde: “De game heeft me al die maanden onder veel stress gehouden. Nu wil ik de wedstrijd achter me laten."

De game is officieel verwijderd uit de Steam-winkel en de naam is gewijzigd in 'niet beschikbaar'. Er is echter nog steeds een in de cache opgeslagen versie van de gamelijst te vinden op de Wayback Machine van het internetarchief.

Alleen naar boven! werd populair op Twitch vanwege de extreme moeilijkheidsgraad. Spelers namen de rol aan van Jackie, een tiener uit een kansarme achtergrond met de ambitie om aan de armoede te ontsnappen. Het spel vereiste dat spelers door complexe doolhoven van pijpen en andere objecten moesten navigeren, zonder opslagfunctie, wat betekent dat eventuele valpartijen vanaf het begin moesten beginnen. De ontwikkelaar legde uit dat de focus van het spel lag op het verhogen van de inzet met elk niveau en het benadrukken van de pijn van falen.

De game trok op zijn hoogtepunt 280,000 gelijktijdige kijkers op Twitch en werd in slechts twee maanden tijd 5.6 miljoen keer bekeken op YouTube via een walkthrough-video. Echter, alleen omhoog! was eerder eind juni uit Steam verwijderd vanwege vermeende schendingen van het auteursrecht, waarbij een 3D-artiest SCKR Games ervan beschuldigde een item zonder licentie te gebruiken. Het spel werd later hersteld en het inbreukmakende item werd vervangen door een standbeeld van Atlas.

SCKR Games is van plan terug te keren naar de game-ontwikkeling met een nieuw project getiteld Kith. Ze zijn van plan een pauze te nemen, hun opleiding in gameontwerp voort te zetten en met een klein team aan deze nieuwe onderneming te werken. De ontwikkelaar hoopt hun vaardigheden te verbeteren en een unieke game-ervaring te creëren.