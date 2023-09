De maker van het virale spel 'Only Up!' Haalt spel uit Steam, onder verwijzing naar Stress

De maker van de populaire op fysica gebaseerde platformgame Only Up! heeft besloten de game uit de Steam-winkel te verwijderen, waarbij hij 'stress' als reden achter deze beslissing noemt. Alleen naar boven! kreeg in mei veel aandacht toen prominente streamers en YouTubers hun pogingen presenteerden om de top te bereiken in deze uitdagende game.

In een update op Steam beschreef de maker van de game, die de naam SCKR Games draagt, zichzelf als een solo-ontwikkelaar en gaf toe dat Only Up! was hun eerste ervaring met de ontwikkeling van videogames. Ze creëerden de game als een creatieve uitlaatklep en een manier om zichzelf te testen, maar het bezorgde hen de afgelopen maanden veel stress. Nu zijn ze klaar om verder te gaan en het spel achter zich te laten.

De maker onthulde dat ze momenteel werken aan hun volgende game, met de codenaam Kilth. Ze spraken de behoefte uit aan gemoedsrust en genezing en zijn van plan een pauze in te lassen om hun opleiding in gameontwerp voort te zetten. Met hun nieuwe kennis en ervaringen willen ze hun energie richten op Kilth. De komende game zal een compleet ander genre en setting hebben, met de nadruk op cinematografie. De maker hoopt voor dit uitdagende project samen te werken met een klein team om hun game-ontwerpvaardigheden te verbeteren.

Dit is niet de eerste keer dat Only Up! is verwijderd uit Steam. Voorheen werd de game verwijderd vanwege het gebruik van auteursrechtelijk beschermde items, maar keerde terug nadat de inbreukmakende items waren verwijderd. De ontwikkelaar erkende de feedback en steun van de community met betrekking tot de tekortkomingen in het spel en sprak zijn dank uit jegens sympathieke en vriendelijke collega's in de branche.

Het besluit van de maker om Only Up! en hun stress uiten weerspiegelt de gevoelens van Dong Nguyen, de maker van Flappy Bird, die het spel in 2014 uit de app-winkels haalde vanwege het verslavende karakter ervan. Nguyen onthulde dat hij zich schuldig en ongemakkelijk voelde over het succes van het spel.

Op het moment van schrijven is Only Up! is momenteel niet te koop op Steam, hoewel de pagina nog steeds bestaat. De titel van het spel is gewijzigd in 'niet beschikbaar' en de ontwikkelaar is omgedoopt tot 'Indiesolodev'. De positieve gebruikersrecensies en waarderingen voor Only Up! is nog steeds te vinden op de Steam-pagina.

Bron: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)