Pixel Sky Animations lanceert de eerste drone-lichtshow van Vancouver tijdens het openluchtgala

Het in Vancouver gevestigde bedrijf voor drone-lichtshows, Pixel Sky Animations, viert zijn officiële publieke lancering met het Open-Air Gala op 15 september. Het evenement, dat zal worden gehouden in Science World en False Creek, zal ook de eerste drone-lichtshow van Vancouver bevatten. show, die een verwacht publiek van 700 bezoekers boeit.

Pixel Sky Animations gelooft dat storytelling essentieel is voor elk geweldig optreden. Met hun drone-lichtshows willen ze het publiek van alle leeftijden boeien, inspireren en verbazen door de nachtelijke hemel als canvas te gebruiken om verhalen te schilderen. De drone-lichtshow is zorgvuldig ontworpen voor optimaal zicht vanuit een specifiek brandpunt in Science World, maar zal vanuit verschillende hoeken zichtbaar zijn langs de False Creek-zeewering.

Het Open-Air Gala biedt een samengestelde cocktailervaring van Bootleggers en een meeslepende kunsttentoonstelling van Chali Rosso Art Gallery. Twee podia zullen worden bekroond door internationale dj's Ray Kash en Dezza. Deelnemers krijgen de kans om door middel van technologiegedreven kunstenaarschap naar nieuwe werelden te worden getransporteerd.

Kaartjes voor het Openluchtgala beginnen bij $ 45 plus kosten en kunnen online worden gekocht. Het belooft een onvergetelijke avond vol entertainment te worden, waarin het innovatieve gebruik van drones wordt gecombineerd met muziek, kunst en mixologie.

