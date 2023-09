Gouverneur van Virginia maakt plannen vrij voor breedbanduitbreiding over de gehele staat

De gouverneur van Virginia, Glenn Youngkin, heeft een vijfjarenplan onthuld om Virginians te verbinden met betaalbare, snelle breedband. Het plan schetst hoe de staat zijn federale toewijzing van 5 miljard dollar zal gebruiken om internetnetwerken uit te rollen in gebieden die momenteel geen toegang hebben. Met dit initiatief wil Virginia prioriteit geven aan onbewoonde huizen, bedrijven en gemeenschapsankers, met als doel naar schatting 1.48 locaties te bereiken.

Toegang tot hogesnelheidsbreedband wordt niet langer als een luxe beschouwd, maar als een noodzaak voor volledige deelname aan het dagelijks leven. Gouverneur Youngkin is van mening dat de staat, door alle inwoners van Virginia via breedband met elkaar te verbinden, een belangrijke stap voorwaarts zal zetten in het overbruggen van de digitale kloof.

Naast het bieden van toegang benadrukt het plan het belang van het bevorderen van digitale geletterdheid, het verbeteren van de gezondheidszorg en het verlagen van de kosten voor alle Virginians. Door universele breedbanddekking te realiseren zal de staat zijn inspanningen en financiering op deze kritieke gebieden kunnen richten.

Het Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD)-programma, gefinancierd door de federale Infrastructure Investments and Jobs Act, is een nationaal initiatief gericht op het uitbreiden van snelle internettoegang. Virginia's Department of Housing and Community Development (DHCD) zal de BEAD-allocatie van $ 1.48 miljard van de staat beheren. Deze financiering zal een aanvulling vormen op de voortdurende inspanningen van het Virginia Telecommunication Initiative (VATI) om achtergestelde regio's in de hele staat te bereiken.

Zodra universele breedbandtoegang tot stand is gebracht, zal DHCD zijn focus verleggen naar het bevorderen van de betaalbaarheid en het verbeteren van de adoptie van breedbanddiensten. Het doel is ervoor te zorgen dat alle inwoners van Virginia toegang hebben tot deze essentiële dienst en deze kunnen gebruiken.

Virginia loopt voorop bij het dichten van de digitale kloof en heeft sinds 935 ruim 2017 miljoen dollar aan staats- en federale financiering toegewezen. Deze investeringen hebben de breedbandinfrastructuur uitgebreid naar meer dan 388,000 locaties in 80 steden en provincies in het Gemenebest. De financiering is aangevuld met nog eens 1.1 miljard dollar aan matchingfondsen van lokale overheden en internetproviders.

De DHCD accepteert momenteel tot 19 september publieke commentaren op het initiële BEAD-voorstel. Deze mogelijkheid voor publieke inbreng stelt belanghebbenden in staat feedback te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling van het breedbanduitbreidingsplan.

De inzet van Virginia om de digitale kloof te overbruggen dient als nationaal model voor andere staten. Door prioriteit te geven aan betaalbare en toegankelijke breedband, zorgt het Gemenebest ervoor dat geen enkele gemeenschap achterblijft in het digitale tijdperk.

Bronnen:

– Het gouverneurskantoor van Virginia

– Ministerie van Volkshuisvesting en Gemeenschapsontwikkeling (DHCD)