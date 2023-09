Amerikaanse aandelen stijgen naarmate de focus van beleggers verschuift naar het consumentenprijsindexrapport

By

Amerikaanse aandelen sloten iets hoger nadat beleggers hun aandacht richtten op het consumentenprijsindexrapport van volgende week. Apple-aandelen kenden ook stabiliteit na een daling van twee dagen. De Dow Jones steeg met 0.2%, de S&P won 0.1% en de Nasdaq steeg met 0.1%.

In Australië stegen de ASX-futures met 0.1% of 4 punten naar 7154. De S&P/ASX 200 sloot vrijdag met 0.2% of 14.3 punten en eindigde op 7156.7. De Bloomberg dollarspotindex ging hoger, terwijl bitcoin met 1.2% daalde naar $25,890. Het rendement op de Amerikaanse 10-jarige obligatie steeg met 2 basispunten naar 4.26%.

De rentestrategen van de Bank of America hebben hun aanbeveling om tactisch long te zijn op 10-jarige staatsobligaties laten varen vanwege het risico dat de Amerikaanse economische veerkracht de rente naar 4.75% zou doen stijgen. Hoewel ze nog steeds verwachten dat de rente aan het eind van het jaar rond de 4% zal liggen, komt deze voorspelling nu in gevaar.

Barclays bereidt zich naar verluidt voor om honderden banen te schrappen om de kosten te verlagen. De bezuinigingen zullen naar verluidt ongeveer 5% van het klantgerichte personeel in de handelsdivisie treffen, evenals enkele dealmakers wereldwijd. Het bedrijf is ook van plan de teams binnen zijn Britse consumentenbankafdeling te herstructureren.

Ander nieuws: de Chinese consumentenprijsindex en producentenprijsindex voor augustus zullen om 11 uur worden gepubliceerd. Deskundigen verwachten een herstel van de prijzen, gedreven door de voedselprijzen en de toegenomen steun voor binnenlandse reizen.

