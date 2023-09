Opwinding groeit voor iPhone 15-upgrade

Volgens een recent jaarlijks onderzoeksrapport van Savings.com is maar liefst 16% van de bestaande gebruikers van Apple van plan te upgraden naar de iPhone 15 wanneer deze uitkomt. Dit is een hoger percentage dan de vorige iPhone-modellen: 14% is van plan om te upgraden naar de iPhone 14 en 10% voor de iPhone 13. Ondanks de verwachte hoge prijs is er meer opwinding rond de iPhone 15-upgrade dan in voorgaande jaren.

Eén factor die bijdraagt ​​aan deze opwinding is het aantal gebruikers dat wil upgraden van oudere modellen, zoals de iPhone 11 en iPhone X. Dit suggereert dat Apple zijn marktaandeel in de smartphone-industrie zou kunnen behouden. Uit het rapport blijkt echter ook dat de prijs een aanzienlijk afschrikmiddel is voor potentiële upgraders. Meer dan de helft van de huidige iPhone-bezitters (53%) is niet van plan te upgraden, grotendeels vanwege kostenoverwegingen.

Apple heeft duidelijk gemaakt dat het geen jaarlijkse apparaatupgrades aanmoedigt en zijn apparaten voor een langere periode ondersteunt in vergelijking met concurrenten. Hoewel de trend van jaarlijkse upgrades mogelijk afneemt, is er nog steeds 10% van de mensen die op zoek is naar een jaarlijkse upgrade.

Het rapport identificeert de meest populaire speculaties rond de nieuwe iPhone-apparaten, waaronder verbeteringen in camerakwaliteit, batterijduur en RAM. Vooral batterijverbeteringen zijn zeer gewenst: 43% van de gebruikers die aanvankelijk geen plannen hadden om te upgraden, gaf aan dat ze zouden heroverwegen als de iPhone 15 deze functie zou bevatten.

Volgens Savings.com is de kans het grootst dat degenen die hun huidige iPhone drie jaar in bezit hebben, inruilen voor de iPhone 15, terwijl 10% van de gebruikers met een iPhone van minder dan een jaar oud nog steeds van plan is te upgraden.

Concluderend is er een groeiende opwinding over de iPhone 15-upgrade, waarbij een hoger percentage gebruikers van plan is te upgraden vergeleken met eerdere modellen. Hoewel de prijs voor velen een afschrikmiddel blijft, wekken de verbeterde kenmerken van de nieuwe apparaten, met name op het gebied van camera- en batterijprestaties, interesse onder potentiële upgraders.

