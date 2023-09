Amerikaanse aandelen dalen omdat beleggers voorzichtig zijn met het oog op Apple Event en inflatiegegevens

Amerikaanse aandelen zouden dinsdagochtend gaan dalen, omdat beleggers voorzichtig waren in de aanloop naar een cruciale productgebeurtenis voor Apple en belangrijke inflatiegegevens later in de week. De Dow Jones daalde in de voorbeurshandel met 0.1%, terwijl de S&P 500 en Nasdaq beide 0.2% daalden.

Beleggers houden de Amerikaanse consumentenprijsindex, die woensdag wordt gepubliceerd, nauwlettend in de gaten. Er wordt verwacht dat de prijzen in augustus met 0.5% zullen stijgen, na een stijging van 0.2% in juli. De kerninflatie zal naar verwachting echter stabiel blijven op 0.2% maand-op-maand.

De economische adviescommissie van de American Bankers Association heeft verklaard dat de rentestijgingscyclus van de Federal Reserve nu voorbij is. Zij voorspellen dat de bbp-groei volgend jaar zal afnemen van 1.2% in 2 naar 2023% volgend jaar. De verschuivende renteverwachtingen van de afgelopen weken hebben voor onzekerheid op de markten gezorgd, maar geruchten over een naderende pauze in de renteverhogingen hebben het sentiment helpen verbeteren.

In de technologiesector wordt lang uitgekeken naar Apple's Wonderlust-evenement op dinsdag. Het evenement omvat mogelijk de lancering van de nieuwe iPhone 15 en Apple Watch Series 9, evenals updates voor de iPad en VisionPro-headset. De futures op Tesla trekken zich terug na een sprong van 10% op maandag, gedreven door een upgrade van Morgan Stanley. De bank is van mening dat Tesla's op maat gemaakte supercomputerproduct, Dojo, aanzienlijke waarde voor het bedrijf zou kunnen toevoegen.

Beleggers houden ook de aanstaande beursintroductie van ARM op de NYSE in de gaten. De beursintroductie van de Britse chipgroep is naar verluidt tien keer zo groot als de omvang van het aanbod.

Ander nieuws: WestRock stijgt in de pre-market handel na de aankondiging van de fusie met papier- en verpakkingsgenoot Smurfit Kappa. Door de fusie ontstaat een bedrijf met een gecombineerde omzet van $34 miljard en een marktaandeel van 20% in Europa en Noord-Amerika.

