Google's antitrustproces begint: beschuldigd van het handhaven van monopolie door illegale deals

Het proces tegen de VS tegen Google is begonnen in Washington, DC, waarbij overheidsadvocaten beweren dat de technologiegigant willens en wetens de antitrustwetten heeft overtreden en heeft geprobeerd zijn daden te verbergen. In de loop van het proces, dat naar verwachting tien weken zal duren, zullen leidinggevenden van Apple als getuigen getuigen, aangezien de deals van Google met het bedrijf deel uitmaken van de brede antitrustzaak.

Kenneth Dintzer, adjunct-filiaaldirecteur bij het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), benadrukte het belang van de zaak en stelde dat deze betrekking heeft op de toekomst van internet. Volgens Dintzer handhaafde Google sinds 2010 onrechtmatig zijn monopolie door aanzienlijke sommen geld te betalen aan bedrijven als Apple en AT&T. Hij beweerde dat Google zich ervan bewust was dat deze overeenkomsten de antitrustgrenzen overschreden en dat het bedrijf al meer dan tien jaar illegaal een monopolie had door gebruik te maken van de kracht van wanbetalingen en schaalgrootte.

Bovendien beschuldigde de DOJ Google ervan advertentieveilingen te manipuleren om de prijzen voor online adverteerders te verhogen. Dintzer presenteerde voor de rechtbank bewijsmateriaal waaruit zou blijken hoe Google de communicatie met details over zijn betalingen aan bedrijven als Apple probeerde veilig te stellen. Hij toonde een chatgesprek waarin Google-CEO Sundar Pichai zou hebben verzocht om de geschiedenis van de chat uit te schakelen.

Hoewel Google volhoudt dat het zijn aanzienlijke marktaandeel heeft verworven dankzij de voorkeuren en verdiensten van gebruikers, zal het proces zich vooral richten op de vraag of het beheer van zoek- en zoekadvertenties door het bedrijf de antitrustwetten heeft overtreden. Als rechter Amit Mehta schuldig wordt bevonden, kan hij ervoor kiezen om het uiteenvallen van Google te gelasten.

Apple had gehoopt vrijgesteld te worden van het proces en dat de dagvaardingen van hun leidinggevenden vernietigd zouden worden, aangezien het bedrijf al uitgebreide getuigenissen en een aanzienlijk aantal documenten had verstrekt. Rechter Mehta heeft dit verzoek echter afgewezen, en Apple-topmannen Eddy Cue, John Giannandrea en Adrian Perica zullen uiteindelijk op een later moment in het proces de getuigenbank innemen.

