Graadstages gebruiken om de kloof in digitale vaardigheden te dichten

De leerlingheffing werd in 2017 door de Britse overheid ingevoerd als een manier voor grote werkgevers om te investeren in leerlingplaatsen. Werkgevers met een loonsom van meer dan £3 miljoen per jaar zijn verplicht om 0.5% van hun totale jaarlijkse loonsom in het heffingsfonds te storten. Ze kunnen deze middelen vervolgens gebruiken om hun eigen opleidings- en beoordelingskosten in het leerlingwezen te financieren of deze over te dragen aan een andere werkgever. Al het ongebruikte geld vervalt echter.

Er is een breed scala aan normen voor leerlingplaatsen beschikbaar op verschillende niveaus, inclusief die in digitale beroepen. Het Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) biedt beroepskaarten waarmee werkgevers de voortgang en bijscholingsroutes voor leerlingen kunnen identificeren. Op beroepsonderwijs gerichte universiteiten, zoals Buckinghamshire New University (BNU), hebben zich ook op de markt voor leerlingplaatsen voor hoger en hoger niveau begeven en bieden leerlingplaatsen aan in sectoren als de gezondheidszorg, politie, techniek, bedrijfsleven en management, en digitaal.

Werkgevers rekruteren vaak leerlingen voor leerlingplaatsen op een lager niveau en bieden hen mogelijkheden om zich bij te scholen tot een volledige kwalificatie op universitair niveau. Hierdoor kunnen leerlingen binnen een korter tijdsbestek een volledig bachelordiploma behalen in vergelijking met de traditionele vier jaar.

Hoewel er zorgen kunnen zijn over de voltooiingspercentages voor leerlingplaatsen, moeten werkgevers zorgvuldig rekening houden met de staat van dienst van de aanbieders die zij overwegen. BNU heeft bijvoorbeeld een voltooiingspercentage van meer dan 90% voor hun stage in Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Deze specifieke stagestandaard heeft zes verschillende trajecten, waaronder Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​Security, Networking, Data Analysis en Business Analysis.

Aanbieders van trainingen kunnen verschillende leveringsmodellen aanbieden, zoals dagvrijgave of bloklevering. Ze kunnen ook op maat gemaakte leveringsmodellen ontwikkelen voor werkgevers die een minimumaantal leerlingen kunnen werven.

Graadleercontracten kunnen transformerend zijn in termen van persoonlijke ontwikkeling. Ze bieden leerlingen waardevolle werkervaring en de mogelijkheid om een ​​diploma te behalen zonder schulden op te bouwen. Graadleerplaatsen zijn niet beperkt tot schoolverlaters; ze komen ook ten goede aan bestaande werknemers die zich willen bijscholen of aan carrièreswitchers die op zoek zijn naar nieuwe kansen. Deze leerlingplaatsen overbruggen ook de vaardigheidskloof tussen universitair onderwijs en de vereisten van het bedrijfsleven.

Om diplomaleerplaatsen effectief te gebruiken om de kloof in digitale vaardigheden te verkleinen, moeten werkgevers leerlingrollen creëren of door heffingen gefinancierde opleidingen aanbieden aan bestaande werknemers. Ze moeten ook rekening houden met het niveau van de leerlingplaatsen en de specifieke leerlingnormen die aansluiten bij de behoeften van hun personeel.

Om door de complexe wereld van leerlingplaatsen te navigeren, kunnen werkgevers kijken naar succesvolle voorbeelden van andere organisaties. Crimson, een IT-bedrijf gevestigd in de West Midlands, heeft bijvoorbeeld een succesvol stageprogramma ontwikkeld. Ze werven schoolverlaters voor leerlingplaatsen op niveau 4 en bieden hen de mogelijkheid om door te stromen naar een stage als IT-consulent. Ze hebben een hoog percentage leerlingen in hun bedrijf en een sterke toewijding aan het koesteren van toekomstig talent.

Kortom, stages hebben het potentieel om de kloof in digitale vaardigheden aan te pakken en de volgende generatie digitale technologen voor te bereiden. Door gebruik te maken van de leerlingheffing en samen te werken met vertrouwde opleidingsaanbieders kunnen werkgevers waardevolle kansen bieden aan individuen om hun vaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen in opkomende technologieën.

