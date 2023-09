Nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor iPhones en iPads

By

Apple heeft een cruciale beveiligingsupdate voor iPhones en iPads uitgebracht om recent ontdekte kwetsbaarheden in de systeemsoftware aan te pakken. Onderzoekers van het Citizen Lab van de Universiteit van Toronto ontdekten het beveiligingslek, dat werd uitgebuit om commerciële spyware genaamd Pegasus te verspreiden. Pegasus is ontwikkeld en verkocht door het Israëlische bedrijf NSO Group en wordt doorgaans gebruikt om zich te richten op dissidenten, journalisten en politieke tegenstanders.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde gebruiker rechtstreeks door deze spyware wordt getroffen, raadt Citizen Lab alle gebruikers ten zeerste aan om uit voorzorg hun apparaten onmiddellijk te updaten. Het installeren van de update is een eenvoudig proces. Open de app Instellingen op uw iPhone, ga naar ‘Algemeen’ en selecteer ‘Software-update’. Als de iOS 16.6.1-software-update beschikbaar is, tikt u erop om de installatie te starten.

Als u de update niet kunt vinden, ga dan terug naar de pagina Algemeen, tik op ‘Over’ en verifieer uw iOS-versienummer. Als uw apparaat al iOS 16.6.1 gebruikt, is de update succesvol geïnstalleerd. Als u echter versie 16.6 of een eerdere iteratie gebruikt, volgt u de bovengenoemde stappen opnieuw. Het opnieuw opstarten van uw telefoon kan ook helpen de update te activeren. Zorg er bovendien voor dat u een stabiele internetverbinding heeft en wacht enige tijd voordat u opnieuw probeert te controleren op updates.

Het is essentieel om uw apparaten up-to-date te houden met de nieuwste beveiligingsupdates om u te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Door deze beveiligingspatch onmiddellijk te installeren, kunt u uw iPhone of iPad verder beschermen tegen mogelijke kwetsbaarheden en ongeautoriseerde toegang.

