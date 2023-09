Alle Apple-gebruikers worden aangespoord om apparaten onmiddellijk te updaten

By

Apple heeft een cruciale beveiligingsupdate voor iPhones en iPads uitgebracht om nieuw ontdekte kwetsbaarheden in hun systeemsoftware aan te pakken. De gebreken werden ontdekt door onderzoekers van het Citizen Lab van de Universiteit van Toronto, die ontdekten dat deze kwetsbaarheden actief werden uitgebuit door een commerciële spyware genaamd Pegasus, ontwikkeld en verkocht door het Israëlische bedrijf NSO Group.

Hoewel Pegasus doorgaans wordt gebruikt om zich op specifieke individuen te richten, zoals dissidenten, journalisten en politieke tegenstanders, is het belangrijk dat alle Apple-gebruikers hun apparaten zo snel mogelijk updaten. De beveiligingsupdate, genaamd iOS 16.6.1, kan worden geïnstalleerd door naar de app Instellingen op uw iPhone te gaan, 'Algemeen' en vervolgens 'Software-update' te selecteren. Als de update niet zichtbaar is, ga dan terug naar de pagina Algemeen en tik op “Over” om uw iOS-versie te controleren. Als u nog steeds 16.6 of een eerdere versie gebruikt, herhaalt u de hierboven genoemde stappen.

Als u uw telefoon opnieuw opstart en voor een stabiele internetverbinding zorgt, kan de update ook verschijnen. Het is van cruciaal belang om deze update onmiddellijk te installeren om uw apparaat te beschermen tegen mogelijke beveiligingsinbreuken en ongeautoriseerde toegang.

De aanbeveling van Citizen Lab voor onmiddellijke actie benadrukt de ernst van de kwetsbaarheden die zijn uitgebuit. Zelfs als u denkt dat u geen doelwit bent voor dergelijke geavanceerde aanvallen, is het essentieel om waakzaam te blijven en uw apparaat bij te werken om de veiligheid ervan te garanderen.

De beveiligingsupdate iOS 16.6.1 verhelpt de specifieke kwetsbaarheden die door de Pegasus-spyware worden uitgebuit, waardoor gebruikers betere bescherming krijgen tegen mogelijke bedreigingen. Het regelmatig updaten van de software van uw apparaat is een cruciaal onderdeel van het waarborgen van uw digitale veiligheid en het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

