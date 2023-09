De fantasy-renaissance: van Baldur's Gate 3 tot Coda

De afgelopen jaren is er sprake van een opmerkelijke heropleving van gonzo high fantasy. De populariteit van Critical Role en andere real-play fantasy tafelblad-rollenspellen, samen met het succes van een Dungeons & Dragons-film die daadwerkelijk lovende kritieken ontving, hebben het toneel geëffend voor de explosieve triomf van Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 neemt spelers mee op een spannende reis door de Underdark terwijl ze indruk willen maken op Karlach, een formidabele berserker met een duister verleden. De personages van het spel zijn echter niet meer zo seksueel geladen als ze ooit waren, wat resulteert in een langzamer tempo voor degenen die op zoek zijn naar romantische ontmoetingen.

Gelukkig kunnen fans van de ‘nutteloze bard en lange, buff berserker’-dynamiek troost vinden in Coda, een epische fantasyserie die bekend staat om zijn levendige beelden en anti-doomer-thema. Nu hebben Coda-fans iets te vieren, aangezien het langverwachte vervolg op de originele serie deze week wordt gelanceerd.

Coda levert een scala aan boeiende elementen, waaronder een gedesillusioneerde bard die genoeg heeft van typische heldenverhalen, een setting die doet denken aan Mad Max met eigenzinnige facties, en een held die geconcentreerde magie in de aderen van zijn monsterlijke eenhoorn injecteert. Schrijver Simon Spurrier en kunstenaar Matías Bergara werkten samen aan Coda, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 2018. Het verhaal behandelde grote existentiële vragen over het redden van de wereld door in mensen te geloven of haar te verdoemen met blind vertrouwen in helden en magie, terwijl ze de complexiteit van relaties onderzochten. .

Terwijl Dungeons & Dragons prachtig geïllustreerde boeken biedt om lezers onder te dompelen in de wereld van de fantasie, presenteert Coda zichzelf als een werkelijk unieke ervaring, vergelijkbaar met een opvallend kunstwerk geschilderd op de zijkant van een cool busje. Het vervolg op Coda behoudt de kenmerkende stijl van de serie en zet tegelijkertijd de met elkaar verweven verhalen van Serka en Hum voort.

In deze zelfbewuste fantasy-renaissance hoeven fans niet langer genoegen te nemen met één verhaal over een verliefde monsterlijke berserker. Ze kunnen deelnemen aan romantische ontmoetingen met Karlach in Baldur's Gate 3 en zich verdiepen in het boeiende verhaal van Hum en Serka in Coda. Voor degenen die reikhalzend uitkijken naar de aandacht van Karlach, biedt de release van het Coda-vervolg een metgezel om in de tussentijd van te genieten.

