Unity introduceert nieuwe tarieven voor game-ontwikkelaars

Unity Technologies heeft onlangs een aanzienlijke wijziging aangekondigd in de vergoedingenstructuur voor game-ontwikkelaars. Het bedrijf gaat nu game-installaties en inkomsten bijhouden als onderdeel van hun nieuwe Unity Runtime Fee. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal keren dat een in aanmerking komende game door gebruikers is gedownload. Unity is van mening dat het in rekening brengen van een initiële installatievergoeding makers in staat zal stellen om voortdurende financiële winsten uit de betrokkenheid van spelers te behouden, in tegenstelling tot een model voor het delen van inkomsten.

Deze vaste vergoeding kan echter een probleem zijn voor game-ontwikkelaars die games tegen lagere kosten verkopen. De Unity Runtime Fee is een extra uitgave bovenop andere kosten, zoals de korting van 30% op Steam. De nieuwe tariefstructuur is van invloed op verschillende niveaus van Unity-gebruikers:

Unity Personal en Unity Plus: ontwikkelaars die de afgelopen twaalf maanden $ 200,000 of meer hebben verdiend en minimaal 12 game-installaties hebben gehad.

Unity Pro en Unity Enterprise: ontwikkelaars die de afgelopen twaalf maanden $ 1,000,000 of meer hebben verdiend en minimaal 12 levenslange game-installaties hebben gehad.

Deze tariefstructuur wordt van kracht op 1 januari 2024. Unity heeft verduidelijkt dat de installatiekosten niet met terugwerkende kracht zullen worden toegepast. Er worden pas kosten in rekening gebracht voor extra installaties zodra de drempelwaarden zijn bereikt. Games die niet aan de drempels voldoen of geen inkomsten genereren, hoeven de kosten echter niet te betalen. Met name zal Unity ook de jaarlijkse omzetlimiet voor het Unity Personal-abonnement verwijderen.

Een van de zorgen van ontwikkelaars zijn de gevolgen voor de privacy van het volgen van installaties. Unity heeft geen duidelijke details gegeven over hoe de tracking precies zal werken. Bovendien behoeven zaken als het tellen van spelsleutels in liefdadigheidsbundels en het volgen van legitieme betaalde installaties in de aanwezigheid van illegale versies verdere verduidelijking.

Met deze nieuwe kosten kunnen ontwikkelaars alternatieven gaan overwegen, zoals de gratis en open-source Godot Engine. Het valt nog te bezien hoe de industrie zal reageren op de veranderingen van Unity en of deze enige impact zullen hebben op de populariteit van het platform.

