Unity kondigt nieuwe kosten aan voor game-installaties met behulp van Unity Engine

Unity, een toonaangevend game-ontwikkelingsplatform, heeft onlangs aangekondigd dat het nieuwe kosten zal invoeren voor elke game die wordt geïnstalleerd met behulp van de Unity Engine. Deze kosten, bekend als de Unity Runtime Fee, zijn van toepassing op games die het afgelopen jaar een bepaalde omzetdrempel en een bepaald aantal levenslange installaties hebben overschreden.

De specifieke drempels en kosten variëren afhankelijk van het type Unity-abonnement dat de ontwikkelaar heeft. Voor Unity Personal- en Unity Plus-gebruikers is de omzetdrempel vastgesteld op $ 200,000 per jaar, met een levenslange installatietelling van 200,000. Aan de andere kant hebben Unity Pro- en Unity Enterprise-accounts een hogere drempel van $ 1 miljoen aan inkomsten per jaar en 1 miljoen levenslange installaties.

Ook de kosten voor het overschrijden van deze drempels zijn per abonnementsvorm verschillend. Unity Personal-ontwikkelaars betalen $ 0.20 voor elke installatie boven de drempel, terwijl Unity Enterprise-accounts slechts $ 0.01 betalen voor elke installatie boven de 2 miljoen. Ontwikkelaars in opkomende markten ontvangen lagere kosten, waarbij Unity Personal-accounts $ 0.02 per installatie betalen en Enterprise-accounts $ 0.005 per installatie.

Deze kosten zullen met name ook van toepassing zijn op bestaande games die op Unity zijn gebouwd, als ze voldoen aan de drempelwaarden voor het aantal inkomsten en installaties. Het is belangrijk om te vermelden dat de Unity Runtime Fee niet van toepassing is op niet-gamingapplicaties.

Unity rechtvaardigt de implementatie van deze vergoeding door te benadrukken dat elke keer dat een game wordt gedownload, ook de Unity Runtime wordt geïnstalleerd. Het bedrijf is van mening dat een op installatie gebaseerde vergoeding de financiële voordelen uit spelersbetrokkenheid voor makers behoudt, in tegenstelling tot een model voor het delen van inkomsten.

Naast deze wijzigingen heeft Unity de stopzetting van zijn Unity Plus-abonnement aangekondigd. Bestaande Plus-abonnees krijgen de mogelijkheid om een ​​jaar lang te upgraden naar Unity Pro tegen de Plus-prijs.

De Unity Engine, bekend om zijn veelzijdige en krachtige game-ontwikkelingsmogelijkheden, beschikt over miljarden maandelijkse downloads. Deze nieuwe vergoedingsstructuur is bedoeld om de voortdurende groei en ontwikkeling van gamemakers te ondersteunen en tegelijkertijd de integriteit van het Unity-ecosysteem te behouden.

