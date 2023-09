De iMac G3 met touchscreen: een opmerkelijke eigenaardigheid

In een recente video van Michael MJD wordt een fascinerende ontdekking gedaan: een iMac G3 met touchscreen uit 1999 die niet alleen reageert op aanraking, maar ook op aanrakingsdruk. Wat deze vondst nog intrigerender maakt, is de sticker op de zijkant van de iMac, die aangeeft dat het een “Engineering Prototype” is van Elo, een officiële “Value Added Reseller” voor Apple-producten.

De iMac G3, die 25 jaar geleden op de markt kwam, was in veel opzichten een baanbrekend apparaat. Het transparante plastic, de gestroomlijnde vorm en de gedurfde ontwerpkeuzes maakten het tot een stijlicoon en versterkten de positie van Apple in de technische wereld. Het zette ook de trend van transparant design op gang. Elo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in touchscreens, heeft met goedkeuring van Apple als Value Added Reseller een aantal iMacs omgebouwd tot touchscreen-kiosken.

Elo's touchscreentechnologie omvatte het plaatsen van twee transducers op het standaard CRT-scherm, waardoor aanraakinvoer mogelijk was. Door de akoestische golven te verstoren, kon de technologie de X/Y-coördinaten en zelfs de drukdiepte van de aanraking bepalen. Een controllerkaart die aan de achterkant van het beeldscherm was geïnstalleerd, verwerkte deze informatie en werd via een intern geleide kabel met de computer verbonden.

Hoewel Michael MJD onder de indruk is van de technologie, vindt hij de standaard MacOS 8.6-interface niet ideaal voor touch-gebruik. De kleine bedieningselementen op het bureaublad en de muisdoelen maken het moeilijk om nauwkeurig te navigeren. Als deze iMac met touchscreen commercieel was uitgebracht, zou deze waarschijnlijk aangepaste software hebben gehad met grotere aanraakvriendelijke knoppen.

Het concept van touchscreen-conversies van derden via Value Added Resellers behoort tot het verleden. Het huidige VAR-programma van Apple richt zich meer op softwaregerelateerde diensten en IT-ondersteuning voor bedrijven. De iMac G3 met touchscreen is een opmerkelijke eigenaardigheid, een voorbeeld van wat had kunnen zijn.

Bron:

– Michael MJD's YouTube-video