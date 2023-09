Nieuw partnerschap tussen de Universiteit van Limerick en Dell Technologies om kankeronderzoek te bevorderen

Een nieuw partnerschap tussen de Universiteit van Limerick en Dell Technologies zal een revolutie teweegbrengen in het onderzoek en de diagnostiek van kanker met behulp van technologiegedreven oplossingen. De samenwerking heeft tot doel de capaciteiten van het Digital Cancer Research Centre van de Universiteit van Limerick te vergroten, met name op het gebied van oncologie.

Het belangrijkste aspect van dit partnerschap is de ontwikkeling van een platform voor kunstmatige intelligentie (AI) door Dell, speciaal ontworpen voor het Digital Cancer Research Centre. Dit platform zal artsen in staat stellen effectievere zorg te bieden aan patiënten met B-cellymfoom door de diagnosetijden te verkorten en de behandelingsopties te verbeteren. Bovendien zal het voorspellend en diagnostisch onderzoek vergemakkelijken, waardoor onderzoekers een virtuele representatie, of ‘digitale tweeling’, van patiënten kunnen creëren. Dit zal waardevolle inzichten opleveren in behandelstrategieën en helpen bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde therapieën.

Onderzoekers van het Digital Cancer Research Center richten zich momenteel op het onderzoeken van de rol van collageen bij de progressie van tumoren en de verspreiding ervan door het lichaam. Door manieren te identificeren om collageen te blokkeren, hopen ze nieuwe benaderingen te vinden voor de behandeling van tumoren voordat ze uitzaaien.

Professor Paul Murray, directeur van de Digital Pathology Unit van het Digital Cancer Research Centre, sprak zijn enthousiasme uit over het nieuwe partnerschap en benadrukte het potentieel om het inzicht in de ontwikkeling van kanker te vergroten en de patiëntenzorg te verbeteren. Catherine Doyle, Managing Director van Dell Technologies Ireland, benadrukte het belang van het AI-gestuurde platform bij het leveren van precisiebehandelingen en het naar nieuwe hoogten tillen van klinisch onderzoek.

Dit partnerschap vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kanker, met het potentieel om een ​​diepgaande impact te hebben op talloze levens. Het toont de kracht van samenwerking tussen de academische wereld en technologiebedrijven om innovatie in de gezondheidszorg te stimuleren.

Bronnen: De Universiteit van Limerick, Dell Technologies