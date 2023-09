Ubisoft's XDefiant loopt vertraging op na het mislukken van de certificeringstest

XDefiant, de langverwachte online schietgame van Ubisoft, is tijdens het releaseproces op een wegversperring gestuit. De gratis te spelen arena-FPS slaagde in augustus niet voor een belangrijke certificeringstest van de eerste partij, waardoor de lancering vertraging opliep. Ubisoft heeft nog geen nieuwe releasedatum voor de game aangekondigd.

De game, aanvankelijk aangekondigd als Tom Clancy's XDefiant in 2021, combineert verschillende Ubisoft-franchises zoals Ghost Recon, Watch Dogs en Far Cry tot een online shooter met een gedeeld universum. Eerder dit jaar kregen spelers de kans om de bètaversie van de game uit te proberen, die snelle en responsieve gevechten liet zien die deden denken aan de klassieke Call of Duty-gameplay.

Executive Game Director Mark Rubin van Ubisoft sprak openlijk over de mislukte certificeringstest in een blogpost. Hij legde uit dat consolegames rigoureus worden getest door bedrijven als Sony en Microsoft om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de platformnormen en geen technische problemen veroorzaken. Dit certificeringsproces richt zich op functionaliteit en naleving in plaats van op prestaties of inhoudskwaliteit.

Rubin onthulde dat Ubisoft in juli met het certificeringsproces begon en in augustus de eerste resultaten ontving, waaruit bleek dat XDefiant niet slaagde. Het team heeft de afgelopen weken hard gewerkt om de nalevingsproblemen aan te pakken en zich voor te bereiden op een nieuwe indiening. Rubin sprak de hoop uit dat de nieuwe build zonder problemen de certificering zou doorstaan, wat mogelijk zou resulteren in een release in september. Hij erkende echter de mogelijkheid van een voorwaardelijke goedkeuring, waarvoor een patch van dag één nodig zou zijn en de releasedatum zou worden verschoven naar oktober.

Het besluit om de mislukte test openlijk te bespreken weerspiegelt de toewijding van Ubisoft aan transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap. Rubin benadrukte dat de ontwikkeling van XDefiant een ander pad heeft gevolgd, waardoor spelers de game in onvoltooide staat kunnen testen en waardevolle feedback kunnen geven.

Ondanks de tegenslag blijft Ubisoft toegewijd aan het leveren van een uitzonderlijke game-ervaring en is het van plan fans op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. Het bedrijf streeft ernaar een sterke band met de gemeenschap te behouden en ervoor te zorgen dat XDefiant de wensen en verzoeken van zijn spelers weerspiegelt.

Bronnen:

– Ubisofts blogpost

– Sony- en Microsoft-certificeringsproces