Ubisoft stelt de release van XDefiant uit vanwege certificeringstests

Ubisoft heeft een vertraging aangekondigd in de release van zijn aankomende gratis te spelen FPS-game, XDefiant. De game stond oorspronkelijk gepland voor een zomerlancering, maar zal nu waarschijnlijk in oktober verschijnen. De vertraging is te wijten aan het falen van de consolecertificeringstests voor games, uitgevoerd door Microsoft en Sony.

Mark Rubin, de uitvoerend producent van XDefiant, legde uit dat de compliance-bugs die tijdens het certificeringsproces zijn ontdekt, moeten worden aangepakt voordat de game kan worden uitgebracht. Compliance-bugs verwijzen naar problemen met betrekking tot de systemen en de algehele ervaring die de platformhouders verwachten van games op hun platforms. Deze omvatten functies zoals het bijhouden van trofeeën en updates van de vriendenlijst.

Ubisoft San Francisco is van plan om de komende weken een bijgewerkte versie van XDefiant ter certificering in te dienen. Als de game een voorwaardelijke goedkeuring krijgt, is er een Dag 1-patch nodig met definitieve oplossingen om naleving te garanderen. Dit zou de releasedatum verschuiven naar begin of half oktober.

Aanvankelijk aangekondigd als Tom Clancy's XDefiant, bevatte de game facties uit Tom Clancy-franchises zoals Splinter Cell, Ghost Recon en The Division. Ubisoft liet echter in maart 2022 de merknaam Tom Clancy vallen en introduceerde extra facties uit de bredere catalogus, waaronder Far Cry.

XDefiant zal beschikbaar zijn op pc, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en Xbox One.

Deze vertraging is een tegenslag voor fans die reikhalzend uitkijken naar de release van XDefiant. Wel is het voor Ubisoft belangrijk om ervoor te zorgen dat de game voldoet aan de eisen en verwachtingen van de platformhouders. Door de compliance-bugs aan te pakken die tijdens de certificering zijn ontdekt, geeft het bedrijf prioriteit aan een soepele game-ervaring voor spelers op alle platforms.

Bron: Videogames Chronicle