Amerikaanse aandelenfutures worstelen terwijl handelaren wachten op Apple Event en economische gegevens

Amerikaanse aandelenfutures worden geconfronteerd met uitdagingen omdat handelaren voorzichtig blijven in de aanloop naar de marketinggebeurtenis van Apple en belangrijke inflatie- en detailhandelsgegevens. De S&P 500-futures daalden met 0.2%, de Dow Jones Industrial Average-futures daalden met 0.2% en de Nasdaq 100-futures daalden met 0.3%. Maandag steeg de Dow Jones Industrial Average met 0.25%, de S&P 500 steeg met 0.67% en de Nasdaq Composite won 1.14%.

Traders aarzelen om significante bullish inzetten te doen vanwege opkomende marktkatalysatoren. De aandelen van Apple zijn iets hoger nu investeerders wachten op het marketingevenement van het bedrijf, waar naar verwachting nieuwe iPhones zullen worden onthuld. Het evenement heeft het potentieel om de markt aanzienlijk te beïnvloeden. Naast het evenement van Apple zal de belangstelling voor grote technologieaandelen ook op de proef worden gesteld met de $50 miljard notering van ARM in New York. De beursintroductie is al tien keer overtekend, wat erop wijst dat er een veelbelovende vraag is die zou kunnen leiden tot een opwaartse herziening van de beursintroductieprijs.

Een andere factor die het marktsentiment beïnvloedt zijn de Amerikaanse 10-jaars leenkosten, die dicht bij hun hoogste niveau sinds 2008 liggen. Handelaren houden de economische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, waaronder het Amerikaanse consumentenprijsindexrapport voor de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen in augustus en augustus. Deze gegevens zullen het besluitvormingsproces van de Federal Reserve beïnvloeden bij haar komende beleidsberaadslagingen. Ondanks de uitdagingen blijft de Federal Reserve zich inzetten voor het stabiliseren van de economie, al kan het enige tijd duren om de gewenste inflatiedoelstelling van 2% te bereiken.

Over het geheel genomen zal deze week de richting van de Amerikaanse aandelenmarkten onthullen, afhankelijk van de uitkomst van de komende gebeurtenissen en economische gegevens.

