Twitch Streamer gebruikt Mind-Control-technologie om games te spelen zonder controller

Samenvatting: Twitch-streamer en psychologieonderzoeker Perrikaryal heeft gaming naar een hoger niveau getild door mind-control-technologie te gebruiken om videogames te spelen zonder een traditionele controller. Perrikaryal maakt gebruik van een elektro-encefalogram (EEG) -apparaat, dat de elektrische activiteit van de hersenen registreert, om verschillende acties in het spel te controleren. Door met haar hoofd te knikken om te bewegen en haar ogen via een eye-tracker te gebruiken om te richten, kan ze door de spelwereld navigeren en tegenstanders verslaan. Het uiteindelijke doel van Perrikaryal is om een ​​handsfree controller te creëren die voor iedereen toegankelijk is en een vergelijkbare game-ervaring biedt. Ze blijft experimenteren met verschillende inputs, waaronder biosignalen zoals bloeddruk en hartslag, om de meeslepende game-ervaring te verbeteren.

De reis van Perrikaryal begon met het gebruik van de mind-control-technologie om het spel Elden Ring te verslaan, waarmee het potentieel van deze innovatieve methode werd gedemonstreerd. Ondanks sceptici ziet Perrikaryal de opwinding en het potentieel voor verdere verbeteringen. Momenteel heeft ze vier werkende knoptoetsen, maar ze wil een volledige controller ontwikkelen waarbij alle knoppen en triggers toegankelijk zijn. Ze erkent de uitdagingen die ons te wachten staan, vooral bij het navigeren door complexe menu's in games als Minecraft, maar ze blijft vastbesloten deze te overwinnen.

Door samen te werken met laboratoria en onderzoeksgroepen is Perrikaryal van plan verschillende biosignalen en EEG-technologie in virtual reality te integreren en een meer meeslepende game-ervaring te creëren. Haar toewijding aan het verleggen van de grenzen van mind-control gaming heeft haar ertoe gebracht te experimenteren met verschillende visualisaties en haar technieken voortdurend aan te passen.

De vooruitgang van Perrikaryal demonstreert niet alleen het potentieel van mind-control-technologie bij gaming, maar benadrukt ook het belang van vallen en opstaan ​​bij het ontwikkelen van nieuwe methoden. Ze omarmt de uitdagingen en tegenslagen als essentiële componenten van groei en verbetering op het gebied van mind-control gaming. De inspanningen van Perrikaryal maken de weg vrij voor een toekomst waarin gaming voor iedereen toegankelijker en inclusiever wordt.