TV-presentator koopt First Class-ticket om te ontdekken dat First Class niet bestaat

De Welshe tv-presentator Phil Steele bevond zich onlangs in een grappige situatie toen hij een eersteklas treinkaartje kocht voor een reis vanuit Cardiff, maar ontdekte dat de trein waarin hij stapte geen eerste klas gedeelte had. Steele, een voormalige professionele rugbyspeler en bekende radiopresentator en sportcommentator, was op weg om een ​​diner te organiseren in de buurt van Llandudno toen hij besloot zich uit te geven aan een eersteklas zitplaats met behulp van de Trainline-app.

Toen hij in de trein stapte, realiseerde Steele zich al snel dat er geen eerste klas was op de dienst die hij had gekozen. Hij vergeleek op humoristische wijze zijn ervaring met het kopen van een grotere tv, maar ontdekte dat deze in het echt veel kleiner was. Steele had gehoopt tijdens zijn reis een rustige en comfortabele werkplek te hebben en daarom koos hij voor een eersteklas stoel.

Steele's uitgebreide achtergrond als leraar en zijn talent voor humor hebben hem tot een populaire spreker na het eten gemaakt in Wales. Zijn ervaring met het lesgeven aan studenten met leerproblemen in de Rhymney Valley heeft hem een ​​schat aan materiaal opgeleverd om het publiek te vermaken. Ondanks de verwarring leek Steele de situatie op de voet te volgen en zijn verhaal op sociale media te delen.

In reactie op zijn bericht stelde één persoon voor om de Transport for Wales-app te gebruiken voor toekomstige boekingen, omdat deze nauwkeurigere informatie biedt over de beschikbare diensten. De Trainline verzekerde Steele echter dat hij restitutie kon krijgen voor het eersteklasgedeelte van zijn ticket. Volgens de website van Transport for Wales zijn eersteklas faciliteiten alleen beschikbaar op hun eersteklas dienst tussen Holyhead en Cardiff.

Hoewel de reis van Phil Steele misschien niet zo luxueus was als hij had verwacht, leverde het uiteindelijk zeker een luchtig moment op en een herinnering om de beschikbaarheid van voorzieningen nog eens te controleren voordat u een kaartje kocht.

Bronnen:

- Geen.