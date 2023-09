TUI Group streeft ernaar om meer dan 50% van de boekingen naar de TUI-app te verschuiven

By

TUI Group, Europa's grootste touroperator voor vakantiepakketten, heeft zich ten doel gesteld om meer dan 50% van zijn boekingen naar zijn TUI-app te verplaatsen. Momenteel vertegenwoordigen app-boekingen minder dan 10% van de omzet in belangrijke markten zoals Groot-Brittannië en Duitsland. CEO van TUI Group, Sebastian Ebel, wil de app omvormen tot een one-stop-reiswinkel, waardoor de kosten die verband houden met prestatiemarketingkanalen worden verlaagd en herhaalboekingen via loyale klanten worden verbeterd.

De TUI-app, ook wel de TUI Digitale Assistent genoemd, werd in 2014 gelanceerd als communicatiemiddel voor klanten. Hiermee kunnen reizigers nu alle aspecten van hun vakantie zoeken, plannen en boeken, inclusief vluchten, accommodatie, ervaringen en vakantiepakketten. TUI biedt ook zelfstandige accommodatie en tour- en activiteitenboekingen aan op haar platforms.

Ondanks de focus op de TUI-app zal het bedrijf aparte apps zoals TUI Blue blijven aanbieden voor hotelspecifieke interacties en diensten. 80% van de TUI-pakketreisgasten downloadt en gebruikt de hoofdapp van TUI al.

Op de Scandinavische markt heeft TUI een aanzienlijke groei gezien in het aantal zelfstandige accommodatieboekingen, waarbij 80% van de boekingen is gemaakt door klanten die nog niet met TUI hebben gereisd. Deze markt heeft ook een sterke interesse getoond in interactieve en gemeenschappelijke ruimtes binnen de hotels van TUI, evenals op activiteiten gebaseerde ervaringen en sportactiviteiten.

TUI breidt verder uit dan het traditionele zon- en strandaanbod en waagt zich op stadsbestemmingen. Ervaringen met stadsbestemmingen, zoals excursies aan wal, hebben geleid tot een toegenomen vraag, en TUI Collections op stadsbestemmingen heeft een toename van het aantal boekingen met 90% gezien. TUI Musement, de rondleidingen- en activiteitendivisie van de groep, investeert in merkervaringen en partnerschappen om haar aanbod te verbeteren.

Over het geheel genomen is TUI Group gefocust op digitale transformatie en op de concurrentie met andere online reisagenten. Met het ambitieuze doel om meer dan 50% van de boekingen naar de TUI-app te verplaatsen, wil het bedrijf het boekingsproces stroomlijnen, de kosten verlagen en de klantloyaliteit vergroten.

Bronnen: Skift