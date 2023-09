Total War: Pharaoh biedt nieuwe spannende mechanica in bekende formule

Total War, een populaire gameserie, heeft zijn nieuwste deel uitgebracht, Total War: Pharaoh. Ondanks dat er sprake is van enige Total War-vermoeidheid als gevolg van de vele herhalingen van het spel in de afgelopen twintig jaar, is Total War: Pharaoh erin geslaagd de opwinding weer aan te wakkeren. De game is ontwikkeld door de Sophia-studio van Creative Assembly en biedt een klassieke zwaard-en-sandalen-ervaring met een nieuwe en interessante twist.

Een van de opvallende kenmerken van Total War: Pharaoh zijn de uitgebreide campagnemechanismen. De game introduceert een nieuw niveau van complexiteit met de introductie van buitenposten. Deze buitenposten fungeren als extra bouwplaatsen en bieden spelers meer strategische opties bij het ontwikkelen van hun regio's. Deze toegevoegde laag van granulariteit weerspiegelt de pre-industriële wereld waarin dorpen steden omsingelden en steden rond steden waren gecentreerd. De opname van buitenposten maakt ook specialisatie van regio's mogelijk, waardoor de gameplay-aanpassing wordt verbeterd.

Naast de Nijl breidt Total War: Pharaoh zijn speelbare gebied uit met de historische regio Napata, de Levant en het zuid-centrale deel van Anatolië. Gebieden zoals de noord- en westkust van het hedendaagse Turkije blijven echter ontoegankelijk, maar spelen een cruciale rol in het spel als locatie van waaruit de Zeevolken hun aanvallen lanceren.

Het hoofddoel van het spel is dat spelers de farao van Egypte of de Grote Koning van de Hettieten worden. Heersers moeten legitimiteit vergaren, een hulpbron die wordt gegenereerd door controle over kernlanden, de bouw van specifieke gebouwen en het aannemen van koninklijke besluiten. Zodra er voldoende legitimiteit is verkregen, kunnen heersers de huidige leider uitdagen in een burgeroorlog, waarbij ze mogelijk tegenover andere concurrenten komen te staan. Heerser worden is nog maar het begin, aangezien spelers koninklijke krachten moeten blijven verzamelen en hun Ancient Legacy moeten opbouwen, waarbij ze de grote heersers uit het verleden moeten nabootsen.

Total War: Pharaoh introduceert een boeiend Royal Court-systeem, dat meerdere posities met unieke krachten biedt. Spelers kunnen met deze rechtbankleden communiceren, in de gunst komen of tegen hen samenzweren. Het opbouwen van relaties met leden kan toegang verlenen tot speciale eenheden of zelfs leiden tot chantage en bedreigingen om macht te verwerven. De ingewikkelde speelvelddynamiek voegt diepte en intriges toe aan het spel.

Total War: Pharaoh verjongt de Total War-serie met zijn unieke mechanica en verfrissende aanpak. Of je nu al heel lang fan bent of nieuw bent in de serie, deze game belooft een spannende en meeslepende ervaring.

Bronnen:

– Total War: Pharaoh First Look-afbeeldingen.