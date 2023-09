Problemen met de pc-prestaties van Starfield: waarom een ​​upgrade nodig kan zijn

Starfield, de langverwachte game van ontwikkelaar Bethesda, werd op 6 september officieel uitgebracht op Xbox Series X/S en pc. Hoewel de game goed werd ontvangen door spelers, hebben sommige pc-gebruikers teleurstellende prestaties ervaren. In een interview met Bloomberg Technology suggereerde Todd Howard, de directeur van Starfield, dat het upgraden van pc-hardware nodig zou kunnen zijn om optimaal van het spel te kunnen genieten.

Toen hem werd gevraagd waarom de game niet voor pc was geoptimaliseerd, antwoordde Howard: “We hebben de game voor pc geoptimaliseerd. Het loopt geweldig. Het is een pc-game van de volgende generatie. We pushen echt de technologie, dus het kan zijn dat je je pc moet upgraden voor deze game.

Terwijl sommige fans Starfield hebben geprezen, hebben anderen hun ergernis geuit over de prestaties op pc. Klachten zijn onder meer problemen met kleine interieurs waarvoor laadschermen nodig zijn en het niet optimaliseren van de game. Deze frustraties zijn geuit op platforms als YouTube en Twitter.

Hoewel het frustrerend kan zijn als een pc niet de nieuwste games kan draaien, maakt het ook deel uit van de steeds evoluerende aard van de technologie. Bethesda raadt specifieke hardware aan voor optimale prestaties, waaronder een AMD Ryzen 5 2600X of Intel Core i7-6800K processor, een AMD Radeon RX 5700 of NVIDIA GeForce 1070 Ti grafische kaart en 16 GB RAM. Het voldoen aan deze minimumvereisten resulteert echter mogelijk niet in de beste prestaties voor een CPU-intensieve game als Starfield.

Uiteindelijk is het upgraden van pc-hardware een persoonlijke keuze voor spelers die games als Starfield op hun best willen ervaren. Hoewel het een financiële investering kan vergen, is het in de gaminggemeenschap gebruikelijk om de hardware periodiek te upgraden.

