Prestatieproblemen met Starfield pc's: is het tijd voor een upgrade?

Starfield, de langverwachte release van ontwikkelaar Bethesda, heeft op 6 september eindelijk zijn debuut gemaakt op Xbox Series X/S en pc. Sommige pc-gebruikers hebben echter prestatieproblemen met de game ondervonden. In een interview met Bloomberg Technology suggereert Bethesda en Starfield-directeur Todd Howard dat het misschien tijd is voor pc-gamers om te overwegen hun systemen te upgraden.

Toen hem werd gevraagd naar het gebrek aan optimalisatie voor de pc-versie van de game, antwoordde Howard: “We hebben de game voor pc geoptimaliseerd. Het loopt geweldig. Het is een pc-game van de volgende generatie. We pushen de technologie echt, dus het kan zijn dat je je pc moet upgraden voor deze game. Ondanks dat sommige fans hun frustratie uiten over de prestaties van de game, blijft Bethesda volhouden dat er veel geweldige features in Starfield zitten en dat de fans positief reageren.

Veel pc-gamers hebben echter hun zorgen geuit op sociale-mediaplatforms. Reacties op YouTube en Twitter wijzen op problemen zoals frequente laadschermen, slechte optimalisatie en crashes. Sommige gebruikers melden zelfs dat geavanceerde grafische kaarten zoals de 4090 moeite hebben om een ​​stabiele framesnelheid te behouden.

Als het gaat om pc-systeemvereisten, raadt Bethesda minimaal een AMD Ryzen 5 2600X- of Intel Core i7-6800K-processor, een AMD Radeon RX 5700 of NVIDIA GeForce 1070 Ti grafische kaart en 16 GB RAM aan. Hoewel het voldoen aan de minimumvereisten ervoor kan zorgen dat de game kan worden uitgevoerd, biedt dit mogelijk niet de beste ervaring voor een CPU-intensieve game als Starfield.

Concluderend: hoewel Starfield spelers een nieuw en opwindend universum biedt, moeten sommige pc-gebruikers wellicht overwegen hun systemen te upgraden om ten volle van het spel te kunnen genieten. Bethesda erkent dat de game de grenzen van de technologie verlegt en dat het voldoen aan de minimumvereisten mogelijk geen optimale prestaties garandeert. Het kan frustrerend zijn om te investeren in een pc-upgrade, maar voor liefhebbers die voorop willen blijven lopen op het gebied van gaming is het een noodzakelijke investering.

Bronnen: Bloomberg Technologie