De directeur van Starfield praat over voertuigen, pc-prestaties en meer

In een recent interview beantwoordden Bethesda's directeur Todd Howard en Xbox CEO Phil Spencer verschillende vragen over de nieuw uitgebrachte game Starfield. Een van de besproken onderwerpen was de afwezigheid van grondvoertuigen in het spel. Howard legde uit dat, hoewel ze hadden overwogen om grondvoertuigen te implementeren, de studio uiteindelijk besloot dat het belangrijk was dat spelers te voet zouden reizen nadat ze van hun schepen waren gestapt. Hierdoor konden ontwikkelaars de snelheid van de spelers meten en het spel dienovereenkomstig ontwerpen. Bovendien zou de introductie van voertuigen de gameplay-ervaring aanzienlijk hebben veranderd. Howard zei echter dat spelers nog steeds worden voorzien van een schip en een jetpack, die op zichzelf als voertuigen kunnen worden beschouwd.

Het interview ging ook over de pc-prestaties van Starfield en de exclusiviteit van de Xbox. Desgevraagd verwierp Howard het idee dat de game niet geoptimaliseerd was voor pc. Hij verklaarde dat Starfield een spel van de huidige generatie is, wat impliceert dat sommige spelers mogelijk hun pc moeten upgraden om er optimaal van te kunnen genieten. In antwoord op een vraag over de concurrentie van andere games zoals Baldur's Gate, ging Howard niet rechtstreeks in op de titel van Larian Studios, maar sprak hij de overtuiging uit dat Starfield spelers nog vele jaren zou boeien.

Tijdens het interview gaf Phil Spencer inzichten vanuit een zakelijk perspectief. Hij onthulde dat Starfield momenteel de meest gespeelde Xbox-exclusive van de huidige generatie is, met duizenden spelers op Game Pass. Bovendien merkte hij op dat Starfield Bethesda's meest verlangde game op Steam is. Hij koos er echter voor om niet bekend te maken of The Elder Scrolls 6 ook exclusief zou zijn voor Xbox en pc.

Over het geheel genomen wierp het interview licht op verschillende aspecten van Starfield, waaronder de creatieve beslissing achter de afwezigheid van grondvoertuigen, de prestatie-eisen voor de pc en de ontvangst van de game in termen van populariteit en verlanglijstjes. Met zijn unieke benadering van ruimteverkenning presenteert Starfield een nieuwe en opwindende onderneming voor Bethesda en heeft veel verwachtingen gewekt bij spelers en fans.

