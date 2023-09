Apple brengt beveiligingsupdate uit om misbruikte softwarekwetsbaarheid te patchen

Apple heeft een belangrijke beveiligingsupdate voor iPhones en iPads uitgebracht als reactie op de ontdekking van nieuw misbruikte beveiligingsproblemen in de systeemsoftware van de apparaten. De kwetsbaarheden werden ontdekt door onderzoekers van het Citizen Lab van de Universiteit van Toronto, die ontdekten dat de softwarefout actief werd gebruikt om een ​​commerciële spyware te leveren genaamd Pegasus, ontwikkeld en verkocht door het Israëlische bedrijf NSO Group.

Pegasus is een krachtig en duur instrument dat voornamelijk wordt gebruikt om dissidenten, journalisten en politieke tegenstanders aan te vallen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de gemiddelde gebruiker er rechtstreeks door wordt getroffen. Citizen Lab raadt echter ten zeerste aan dat alle gebruikers hun apparaten onmiddellijk updaten om ze te beschermen tegen mogelijke bedreigingen.

Om de update te installeren, moeten iPhone-gebruikers naar ‘Instellingen’ navigeren, ‘Algemeen’ selecteren en vervolgens ‘Software-update’ kiezen. Als de iOS 16.6.1-software-update wordt weergegeven, tikt u op om het installatieproces te starten. Als de update niet zichtbaar is, moeten gebruikers terugkeren naar de pagina Algemeen en 'Over' selecteren om hun iOS-versienummer te verifiëren. Als het versienummer 16.6.1 is, is de update al geïnstalleerd. Als het apparaat nog steeds versie 16.6 of een eerdere versie gebruikt, moeten gebruikers de bovengenoemde stappen herhalen.

Mocht de update niet verschijnen, dan is het raadzaam de iPhone opnieuw op te starten en de internetverbinding te controleren. Als de update nog steeds niet zichtbaar is, is het raadzaam enige tijd te wachten voordat u het opnieuw probeert.

Deze beveiligingsupdate versterkt de toewijding van Apple om bekende kwetsbaarheden onmiddellijk aan te pakken om de privacy en veiligheid van hun gebruikers te garanderen.

