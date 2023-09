Intel onthult Thunderbolt 5: bandbreedte vergroten voor sneller opladen en externe GPU's

By

Intel heeft onlangs Thunderbolt 5 geïntroduceerd, een nieuwe standaard die een aanzienlijke toename in bandbreedte biedt voor de populaire connector. Met Thunderbolt 5 kunnen gebruikers verwachten aangesloten laptops veel sneller op te laden vergeleken met zijn voorganger, Thunderbolt 4. Bovendien ziet Intel het potentieel voor Thunderbolt 5 om een ​​eerder over het hoofd gezien product nieuw leven in te blazen: de externe grafische verwerkingseenheid (GPU) voor gamers. en creatievelingen.

Met een indrukwekkende bidirectionele bandbreedte van 80 gigabits, het dubbele van die van Thunderbolt 4, biedt Thunderbolt 5 ook een verbazingwekkende bandbreedte van 120 Gbps voor externe beeldschermen. Deze drievoudige toename stelt gebruikers in staat om meerdere 8K-beeldschermen of één beeldscherm van stroom te voorzien met een uitzonderlijke verversingssnelheid tot 540 Hz. Deze verbetering maakt Thunderbolt 5 een wenselijke keuze voor diegenen die op zoek zijn naar de beste gamingmonitoren op de markt.

De hogere snelheid en grotere bandbreedte van Thunderbolt 5 komen niet alleen de gegevensoverdracht ten goede, maar ook de laadsnelheden. Thunderbolt 5-apparaten kunnen tot 240 W aan stroom leveren, waardoor op veel laptops mogelijk de noodzaak van een aparte voedingspoort wordt geëlimineerd. Deze ontwikkeling zorgt voor meer ruimte voor extra poorten op het laptopchassis, wat het gemak en de connectiviteit vergroot.

Volgens Jason Ziller, hoofd van Intel's Client Connectivity Division, zou de grotere bandbreedte van Thunderbolt 5 kunnen leiden tot een hernieuwde interesse in externe grafische kaarten. In het verleden kochten mensen behuizingen met krachtige grafische kaarten en voedingen om de grafische mogelijkheden van hun computers te verbeteren. Deze externe GPU's zijn echter nooit wijdverspreid populair geworden vanwege hun kosten en omvang. Ziller is van mening dat de verbeterde prestaties van Thunderbolt 5 ervoor kunnen zorgen dat externe GPU's weer mainstream worden, omdat de verdubbeling van de bandbreedte mogelijkheden biedt voor verbeterde prestaties en uitgebreide mogelijkheden.

Ziller zinspeelde ook op de mogelijkheid van externe AI-versnellers in de toekomst, daarbij verwijzend naar de groeiende vraag naar AI in de klantruimte. Hoewel met Thunderbolt 5 uitgeruste apparaten naar verwachting pas in 2024 op de markt zullen komen, kunnen consumenten anticiperen op een opmerkelijke snelheidstoename en de potentiële heropleving van externe GPU's.

Concluderend biedt Intel's Thunderbolt 5 een aanzienlijk verbeterde bandbreedte, waardoor sneller opladen mogelijk is en de potentiële heropleving van externe GPU's mogelijk is. Met de mogelijkheid om beeldschermen met hoge resolutie aan te sturen en meer vermogen te leveren, staat Thunderbolt 5 klaar om de gebruikerservaring te verbeteren voor gamers, creatievelingen en iedereen die op zoek is naar snellere gegevensoverdracht. We zullen echter tot 2024 moeten wachten om het volledige potentieel van Thunderbolt 5 en de impact ervan op de markt te zien.

