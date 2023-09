Instagram Threads breidt de zoekfunctie uit naar meer landen

By

Goed nieuws voor gebruikers van Instagram Threads! De zoekfunctie, die aanvankelijk werd getest in Australië en Nieuw-Zeeland, breidt zich nu uit naar veel Engels- en Spaanstalige landen. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, het bedrijf achter Threads, deelde deze opwindende update. Dit betekent dat gebruikers in landen als Argentinië, India, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nu de basiszoekfunctie binnen Threads kunnen gebruiken.

Deze zoekfunctie is een belangrijke stap voorwaarts voor Threads, omdat het ernaar streeft een compleet sociaal netwerk te worden. Mark Zuckerberg hintte ook op komende updates die deze zoekfunctie naar meer landen kunnen brengen. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle landen van de Europese Unie in deze uitbreiding zijn opgenomen vanwege uitdagingen op het gebied van de regelgeving met betrekking tot de wetgeving inzake de bescherming van gebruikersgegevens.

Vóór deze update had Threads een beperkte zoekfunctie waarmee gebruikers alleen andere Threads-gebruikers konden vinden, zonder de mogelijkheid om naar berichten of inhoud te zoeken. Met de introductie van zoeken in volledige tekst kunnen gebruikers nu zoeken naar specifieke trefwoorden en onderwerpen die op het platform worden besproken, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

Het uitbreiden van de zoekfunctie in Threads maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Instagram om de betrokkenheid op het platform te vergroten. Threads werd aanvankelijk populair door nieuwe gebruikers te verbinden met de moederapp, Instagram, om hen te helpen volgers te krijgen en gemakkelijk contact te maken met andere gebruikers.

Hoewel Threads sinds de lancering een aantal nieuwe functies heeft geïntroduceerd, zoals een chronologische feed, een plek om vind-ik-leuks te zien, een tabblad voor reposts en verschillende verbeteringen, mist het nog steeds bepaalde functies om te concurreren met andere platforms zoals X (voorheen bekend als Twitter). Gebruikers zijn op zoek naar functionaliteiten zoals lijsten, bladwijzers en trends, waardoor Twitter een knooppunt is geworden voor wereldwijde gesprekken.

Zonder functies als zoeken en trends kan Threads niet aanvoelen als een realtime nieuwsnetwerk. Met de uitbreiding van de zoekfunctie komt Threads echter een stap dichter bij het worden van een uitgebreider sociaal netwerk.

Bronnen:

– Bron artikel: [bron]

– 9to5Mac-rapport: [bron]