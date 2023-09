Meta breidt het zoeken op trefwoorden uit in threads

By

Meta, het moederbedrijf van populaire sociale mediaplatforms, verbetert de zoekervaring op Threads verder door de zoekfunctie op trefwoorden uit te breiden. Deze functie werd aanvankelijk getest in Australië en Nieuw-Zeeland, maar is nu beschikbaar in landen waar Engels en Spaans veel worden gesproken.

Voorheen konden gebruikers op Threads naar mensen zoeken op basis van hun gebruikersnaam. Met de nieuwe update wordt de zoekfunctionaliteit uitgebreid naar alle berichten die het opgegeven trefwoord bevatten. Dit weerspiegelt een vereenvoudigde versie van de zoekfunctie van Instagram, waardoor gebruikers een uitgebreidere zoekervaring krijgen.

Meta's beslissing om zoeken op trefwoorden in het Engels en Spaans uit te rollen weerspiegelt hun inzet voor het verbeteren van de gebruikerservaring in verschillende regio's. Ze zijn actief op zoek naar feedback om de zoekfunctie verder te verbeteren, en er zijn plannen om deze in de nabije toekomst uit te breiden naar andere talen en landen.

Threads, het sociale mediaplatform van Meta, heeft onlangs verschillende updates geïntroduceerd, waaronder de Threads-webapp en functies zoals delen in directe berichten op Instagram en aanpasbare alt-tekst. Hoewel het platform aanvankelijk aanzienlijke aandacht kreeg met meer dan 100 miljoen aanmeldingen binnen enkele dagen na de lancering, werd het geconfronteerd met een afname in populariteit naarmate gebruikers terugkeerden naar meer bekende platforms en Twitter.

Dankzij de voortdurende verbeteringen van Meta, zoals de webversie en de uitgebreide zoekfunctie, kan Threads sommige gebruikers echter terug naar het platform lokken. Door tegemoet te komen aan de voorkeuren van gebruikers in specifieke landen en talen, streeft Meta ernaar een meer persoonlijke en boeiende ervaring te bieden.

De zoekfunctie op trefwoord is momenteel beschikbaar in het Engels en Spaans en richt zich op landen waar deze talen vaak worden gebruikt voor het plaatsen van berichten, waaronder Argentinië, India, Mexico en de VS. Gebruikers hebben toegang tot deze functie op zowel mobiele als webplatforms.

Bronnen:

meta