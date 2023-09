Het verkennen van de funky en coole scheepsontwerpen in Starfield

By

Sinds de release van Starfield hebben spelers geen tijd verspild met het maken van hun eigen unieke en fantasierijke scheepsontwerpen. Van het nabootsen van iconische schepen uit geliefde franchises als Mass Effect, Star Wars en Halo tot het toevoegen van hun eigen funky wendingen: de creativiteit in het scheepsontwerp is werkelijk ontzagwekkend.

Het onverslaanbare schip

Een opvallend scheepsontwerp is het Onverslaanbare Schip, toepasselijk genoemd omdat vijanden altijd op het midden van het schip mikken, maar dit schip mist op slimme wijze een centrum. Het schip, gemaakt door Morfalath, heeft een hoekig en doolhofachtig interieur gevuld met claustrofobische pods en ladders. Het lijkt op iets dat het Federal Bureau of Control zou produceren als ze zich in de ruimte zouden wagen.

De zwarte parel

Geïnspireerd door de Pirates of the Caribbean-franchise heeft SnakeKeMuHo de legendarische Black Pearl opnieuw gecreëerd. Hij vaart misschien soepeler op het water, maar zijn aanwezigheid in Starfield voegt een avontuurlijk tintje toe. Stel je voor dat je de zeebries voelt en het kraken van het schip hoort terwijl je de kosmos verkent.

Thomas de gekke stoomlocomotief

Thomas The Tank Engine, een geliefd personage dat bekend staat om het opduiken op onverwachte plaatsen, heeft zijn weg gevonden naar Starfield. Deze uitvoering, gemaakt door MrCaine332, behoudt de klassieke loensende ogen en zorgt ervoor dat fans van de Britse locomotief zich meteen thuis zullen voelen in de uitgestrektheid van de ruimte.

Gigantische ruimtekrab

Geïnspireerd door het spel Fight Crab ontwierp vwinks een kolossaal mecha-schaaldierschip. Op het eerste gezicht lijkt het een standaardschip met twee tangen eraan, maar bij nader onderzoek blijkt de epische proporties ervan. Het ontwerp van het schip valt op, vooral in dramatische opnamen gemaakt tijdens een zandstorm.

Ruimte trein

Hoewel het niet het meest praktische schip is, toont de ruimtetrein wel het potentieel voor creatieve scheepsontwerpen. De opslagruimte aan boord zou enorm zijn, perfect voor het hamsteren van schatten en handelsgoederen. Ook al is het niet functioneel, het visueel opvallende schip ontworpen door LemonPrincess is een lust voor het oog.

Magic School Bus

Fans van de tekenfilm Magic School Bus uit de jaren 90 zullen de recreatie van sp7r waarderen. Dit schip dient als het enige vervoermiddel voor kinderen tussen systemen, waardoor de reis naar school een onvergetelijk avontuur wordt. Het opnieuw creëren van dit geliefde ontwerp biedt nostalgie en eigenzinnigheid voor degenen die zijn opgegroeid met het kijken naar de educatieve serie.

Planet Express

Een andere creatie van sp7r, het Planet Express-schip van Futurama, is direct herkenbaar en voegt een kleurrijk tintje toe aan het Starfield-universum. Hoewel het geen mobiliteit en gevechtsmogelijkheden heeft, weerspiegelt dit vrachtschip perfect de geest van de originele serie.

Borg's kubus

IngeniousIdiocy heeft een indrukwekkende recreatie gemaakt van het onheilspellende Borg's Cube-schip uit Star Trek. Ondanks dat het onpraktisch is en soms de camera belemmert, is de mogelijkheid om een ​​zwevende kubus te laten vliegen een prestatie op zich. De ontmoeting met dit schip in de uitgestrektheid van de ruimte zou een werkelijk onvergetelijke ervaring zijn.

Consulaire klasse kruiser

DaMightyMilkMan brengt de elegantie van de Consular-Class Cruiser uit Star Wars naar Starfield. Dit minder bekende schip uit het Clone Wars-tijdperk belicht niet alleen de meer gebruikelijke Millennium Falcon- en X-Wing-ontwerpen, maar toont ook de breedte van de Star Wars-scheepsontwerpen.

Voorwaarts tot de dageraad

VantaGenesis biedt spelers de kans om de UNSC Forward Unto Dawn te besturen, een enorm schip dat bekend is bij Halo-fans. Dit schip, te zien in de slotmomenten van Halo 3, voegt een vleugje nostalgie toe aan fans van de iconische gameserie.

Met meer dan 6 miljoen spelers die zich op de eerste volledige dag bij Starfield voegen, kunnen we nog meer ongelooflijke schepen verwachten die het spel zullen sieren. De creativiteit van de community blijft verbazen, en het zal interessant zijn om te zien welke andere unieke en fantasierijke ontwerpen er zullen ontstaan ​​naarmate het spel in populariteit groeit.

