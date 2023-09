Speler creëert 'onverslaanbaar' schip in Starfield

Een creatieve speler in de onlangs uitgebrachte game Starfield heeft een schip ontworpen dat wordt geprezen als ‘onverslaanbaar’. Redditor Morfalath ontdekte een interessant AI-patroon in het spel: de AI richt zich altijd op het midden van het spelersschip. Met behulp van deze kennis besloot Morfalath een schip te maken dat geen midden had, wat resulteerde in een vreemd gevormd schip.

Hoewel de afbeelding die op Reddit wordt gedeeld het schip geen recht doet, heeft Morfalath ook een video van de creatie op YouTube geüpload. Op het eerste gezicht lijkt het schip gigantisch, met maximale afmetingen in lengte, breedte en hoogte. De esthetiek is echter verre van aangenaam. Het lijkt op een blokkerige puinhoop die je in Minecraft tegen kunt komen.

Ondanks het onaantrekkelijke uiterlijk staat de functionaliteit van het schip voorop. Het presteert uitzonderlijk goed in ruimtegevechten, waardoor ze voor de speler een fluitje van een cent zijn. Het manoeuvreren rond het schip blijkt echter een uitdaging. Het is een verwarrend doolhof van vrijwel identieke blokken en eindeloze ladders. Alleen al het lokaliseren van de cockpit kan een hele klus zijn.

Starfield heeft al een enorme populariteit bereikt en trekt zes miljoen spelers. Met dit duizelingwekkende aantal is het de grootste lancering in de geschiedenis van Bethesda. Met zo’n grote spelersbasis is het waarschijnlijk dat we in de toekomst nog veel meer unieke en onconventionele spelerscreaties zullen zien.

Om dieper in Bethesda's ruimteavontuur te duiken en aan je eigen intergalactische reizen te beginnen, bekijk zeker onze uitgebreide Starfield-walkthrough.

Definities:

– Starfield: een nieuw uitgebrachte game van Bethesda, bekend om zijn ruimteverkenningsthema.

– AI: Kunstmatige Intelligentie, in dit geval verwijzend naar computergestuurde tegenstanders in het spel.

– Reddit: een online community waar gebruikers inhoud kunnen delen en discussies kunnen voeren.

– Minecraft: een populaire sandbox-videogame die bekend staat om zijn op blokken gebaseerde constructiegameplay.

