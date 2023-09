De heetste oven op het zuidelijk halfrond: UQ's nieuwe productiedoorbraak

De Universiteit van Queensland (UQ) heeft onlangs een ultramoderne oven aangeschaft die temperaturen tot 3,000 graden Celsius kan bereiken. Volgens universitair hoofddocent Michael Heitzmann is deze oven niet zomaar een oven, maar heeft hij het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de productie en het testen van componenten voor hypersonische jets.

Deze baanbrekende technologie, de heetste oven in zijn soort op het zuidelijk halfrond, stelt UQ in staat materialen boven 2,500 graden te verwerken. Dr. Heitzmann legt uit dat dit vermogen de temperatuurbestendigheid van materialen naar ongekende niveaus drijft, waardoor de universiteit componenten voor ruimtevaart en defensie kan produceren en testen. Concreet ligt hun focus op ruimtetechnologie en snelvliegende voertuigtechnologie binnen de defensiesector.

Wrijving op hoge snelheid die tijdens vluchten wordt ervaren, kan resulteren in ultrahoge temperaturen, waardoor het van cruciaal belang is om materialen te hebben die dergelijke omstandigheden kunnen weerstaan. Door toegang te hebben tot deze geavanceerde oven kan UQ nu materialen ontwikkelen en testen die gedurende de gehele duur van een vlucht over de vereiste temperatuurbestendigheid beschikken.

Hypersonix Launch Systems, een gevestigd ruimtevaartbedrijf gevestigd in Queensland, is een van de bedrijven die profiteren van de productiemogelijkheden van UQ om onderdelen voor hun vliegtuigen te produceren en te testen. Volgens Sam Grieve, een vertegenwoordiger van Hypersonix, is deze technologie cruciaal voor de Australische productie- en ruimtevaartsector. Het stelt hen in staat onderdelen te vervaardigen die voorheen onmogelijk in het land te maken waren, waardoor de afhankelijkheid van import wordt verminderd.

Een van de projecten van Hypersonix betreft de ontwikkeling van een onbemand, hypersonisch vliegtuig genaamd de Dart, dat in 2024 gelanceerd zal worden. Nu onderdelen worden vervaardigd en getest bij UQ, wil het bedrijf ruimteschroot minimaliseren door een voertuig te creëren met de naam Delta Velos. Dit voertuig zal gebruik maken van hypersonische voortstuwing om in de atmosfeer te versnellen, kleine satellieten in een baan om de aarde te brengen voordat ze terugkeren naar de aarde en veilig landen voor hergebruik.

De implicaties van de nieuwe productiecapaciteit van UQ reiken verder dan de lucht- en ruimtevaartindustrie. Greta Nabbs-Keller, Associate Director of Defense, Space, and National Security bij UQ, benadrukt het belang van deze doorbraak voor de Australische belangen op het gebied van defensie en ruimtevaartproductie. Het geavanceerde materiaaltesten en de composietmogelijkheden van de oven zijn van cruciaal belang voor het bereiken van soevereine capaciteiten.

Bovendien sluit deze geavanceerde technologie aan bij het nieuwe defensiepartnerschap van Australië onder het AUKUS-raamwerk, waarbij de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn. Dr. Nabbs-Keller benadrukt het unieke karakter van de oven van UQ en zijn potentieel om een ​​ontbrekend stukje in de productiepuzzel voor zowel defensie- als civiele ruimtevaarttoepassingen op te vullen, waardoor deze zich onderscheidt van de onderzoeksmogelijkheden van andere universiteiten.

Concluderend kan worden gezegd dat de aanschaf van de heetste oven op het zuidelijk halfrond door de Universiteit van Queensland de productie en het testen van componenten voor hypersonische jets bij ongekende temperaturen mogelijk maakt. Deze baanbrekende technologie heeft aanzienlijke gevolgen voor de Australische defensie- en ruimteproductiesectoren, en biedt kansen voor soevereine capaciteit en strategische partnerschappen onder het AUKUS-raamwerk.

Bronnen:

– ABC-nieuws: George Roberts