Starfield-spelers creëren onverslaanbare maar lelijke schepen

Starfield-spelers hebben een unieke oplossing ontdekt voor hun slechte pilootvaardigheden door schepen te ontwerpen die vrijwel onverwoestbaar zijn vanwege hun onconventionele vormen. Deze scheepsontwerpen zijn gedeeld op platforms als Reddit en tonen de creativiteit en vindingrijkheid van de spelers.

Eén scheepsontwerp, bekend als de Fat L of L-Wing, wordt geprezen als “effectief immuun” voor vijandelijke schade. De asymmetrische L-vorm van het schip brengt vijandelijke schepen in verwarring, waardoor het voor hen moeilijk wordt om de structuur te targeten. De maker van de Fat L, Reddit-gebruiker Solace_of_the_Thorns, vroeg zich aanvankelijk af hoe NPC doelspelers verzendt en besloot dit te exploiteren door een onconventioneel ontwerp te creëren. Het middelpunt van het schip, het punt waarop vijanden zich richten, is opzettelijk in de ruimte geplaatst in plaats van in het schip. Dit zorgt ervoor dat vijandelijke raketten het schip volledig missen, waardoor het vrijwel onkwetsbaar wordt voor frontale aanvallen. Het nadeel is echter dat het uiterlijk van het schip niet bepaald aantrekkelijk is.

Een videoclip geplaatst door Solace_of_the_Thorns toont de Fat L in actie, waarbij het schip wordt onthuld dat is gestapeld met Starfields habitatmodules en een dunne, lange armstructuur heeft om de L-vorm te creëren. Hoewel het schip misschien geen schoonheidswedstrijden wint, kan de doeltreffendheid ervan in de strijd niet worden ontkend.

Een ander scheepsontwerp dat gebruik maakt van de scheepsbouwtools van Starfield is een vierkant schip gemaakt door Reddit-gebruiker Morfalath. Dit schip duwt de lengte-, breedte- en hoogtebeperkingen van het spel tot het uiterste, wat resulteert in een structuur die alleen op de omtrek van een vierkant lijkt. Het schip bestaat uit talloze vierkante kamers die nauw met elkaar verbonden zijn, waardoor het een nachtmerrie is om te navigeren. De cockpit, motoren en landingsruimte zijn verborgen te midden van het doolhof van kamers, waardoor spelers een spelletje I-Spy moeten spelen om ze te lokaliseren.

Hoewel deze onconventionele scheepsontwerpen visueel misschien niet aantrekkelijk zijn, demonstreren ze het innovatieve denkvermogen van de spelers en het vermogen om spelmechanismen te exploiteren. Door schepen te creëren die vijandelijke richtsystemen in verwarring brengen, hebben Starfield-spelers een manier gevonden om hun gebrek aan pilootvaardigheden te compenseren en vrijwel onverslaanbare schepen te creëren.

