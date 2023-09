Smart Vision-bril: visueel gehandicapten de mogelijkheid bieden met technologie

Seetharam (Ramu) Muthangi, de maker van Smart Vision Glasses, heeft een missie om de levens van visueel gehandicapten in India te verbeteren. In een land met 18 miljoen blinden biedt Muthangi's innovatieve apparaat hulp bij lezen, objectherkenning, gezichtsherkenning en navigatie, allemaal mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) technologie.

De inspiratie voor Smart Vision Glasses kwam voort uit persoonlijke ervaringen. Muthangi was getuige van de uitdagingen waarmee zijn vader, die een slopende blessure opliep, en zijn zus, die haar gezichtsvermogen verloor als gevolg van een late diagnose van diabetische retinopathie, te maken kreeg. Vastbesloten om anderen in soortgelijke situaties te helpen, ontwikkelde hij een apparaat dat dagelijkse activiteiten minder vervelend zou kunnen maken en visueel gehandicapten in staat zou stellen onafhankelijker te zijn.

Het Smart Vision Glasses-prototype is in 2018 ontwikkeld en vorig jaar gelanceerd. Dit lichtgewicht draagbare apparaat is bevestigd aan een bril en biedt vijf belangrijke functies. Door brailleknoppen op het frame te gebruiken, hebben gebruikers toegang tot functies zoals objectherkenning, lezen, gezichtsherkenning en navigatiehulp. Het apparaat is via Bluetooth verbonden met een mobiele telefoon en een bijbehorende mobiele applicatie biedt extra ondersteuning.

Het apparaat maakt gebruik van LIDAR-technologie, die objecten en afstanden detecteert met behulp van gepulseerd laserlicht. Het kan afgedrukte pagina's lezen via Optical Character Recognition (OCR) en deze omzetten in spraak. Het kan ook gezichten herkennen en maximaal 150 namen opslaan voor toekomstig gebruik. De bril fungeert als loopassistent en waarschuwt de gebruiker voor obstakels op zijn pad.

Muthangi's bedrijf, SHG Technologies, produceert de Smart Vision Glasses in Bengaluru, India. Tot nu toe zijn er 2,500 brillen verkocht en het bedrijf werkt voortdurend aan het verbeteren van de technologie. Ze ontwikkelen momenteel een nieuwe versie van het apparaat dat een beengeleidingsbril gebruikt om de noodzaak van een Bluetooth-band te elimineren.

De Smart Vision Glasses zijn goed ontvangen door blinde scholen, Rotary Clubs en organisaties als Vision Aid en Help the Blind Foundation, die subsidies en ondersteuning bieden aan mensen in nood. Er zijn klinische onderzoeken uitgevoerd in het Aravind Eye Hospital in Madurai, en Muthangi's team werkt actief samen met andere oogziekenhuizen in India.

Door gebruik te maken van AI- en ML-technologie zorgen Smart Vision Glasses voor een revolutie in de levens van slechtzienden in India. Met een grotere toegankelijkheid tot technologie kunnen visueel gehandicapten met groter gemak en onafhankelijkheid blijven leren, werken en door de wereld navigeren.

