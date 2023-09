De herontdekking van Nintendo's vergeten arcadespel Sky Skipper

In de begindagen van de arcadespellen van Nintendo waren er hits en missers. In de zomer van 1981 bracht Nintendo echter het spel uit dat alles zou veranderen: Donkey Kong. Donkey Kong, ontworpen door Shigeru Miyamoto, werd een van de best verkochte arcadespellen aller tijden en liet de wereld kennismaken met Mario. Maar naast het succes van Donkey Kong werkten Miyamoto en regisseur Genyo Takeda aan een ander arcadespel dat vrijwel vergeten is: Sky Skipper.

Sky Skipper werd in 1981 in beperkte aantallen uitgebracht om te testen in Japanse speelhallen, maar de respons was slecht. Er werden slechts een paar kasten naar Nintendo in Amerika gestuurd om te testen met een vergelijkbare lauwe ontvangst. Het spel bevatte een tweedekker die antropomorfe speelkaarten verzamelde terwijl hij gigantische gorilla's, zoals Donkey Kong, ontweek. De graphics waren indrukwekkend voor die tijd, maar de gameplay was verwarrend en niet erg boeiend.

Vanwege de slechte ontvangst werd Sky Skipper nooit officieel uitgebracht en werden de printplaten van de kasten opnieuw gebruikt voor de game Popeye uit 1982. Sky Skipper leek uit het bestaan ​​te zijn verdwenen totdat verzamelaar Alex Crowley geïntrigeerd raakte door het spel en op zoek ging naar de mysteries ervan. Hij vond een originele Sky Skipper-printplaat (PCB) die was omgebouwd voor Popeye en kocht deze. Met de hulp van zijn vriend Mark Whiting slaagden ze erin de PCB te reverse-engineeren en Sky Skipper weer aan de praat te krijgen.

Crowley heeft vervolgens de Sky Skipper-kast opnieuw gemaakt met behulp van een oude Popeye-machine met de hulp van Olly Cotton, die het originele kastkunstwerk opnieuw heeft gemaakt op basis van een zwart-witflyer. Een andere doorbraak kwam toen arcadeverzamelaar Whitney Roberts ontdekte dat Sky Skipper daadwerkelijk aanwezig was geweest in de lobby van het hoofdkantoor van Nintendo of America. Roberts kon de authenticiteit van Sky Skipper bevestigen en foto's delen met Crowley.

De herontdekking van Sky Skipper was een belangrijk moment voor liefhebbers van arcadespellen. Het draagt ​​bij aan de geschiedenis van de vroege arcadespellen van Nintendo en stelt spelers in staat een stukje gamegeschiedenis te ervaren waarvan men ooit dacht dat het verloren was gegaan.

Definities:

– Arcadespel: een spel dat wordt gespeeld op een grote, openbaar verkrijgbare machine die doorgaans te vinden is in amusementshallen, restaurants en andere uitgaansgelegenheden.

– PCB: Printed Circuit Board, dat elektronische componenten bevat om een ​​spel- of computersysteem te laten draaien.

– Reverse-engineering: het proces waarbij een product of systeem wordt geanalyseerd om het ontwerp of de specificaties ervan te bepalen.

– Repurposed: iets aanpassen of hergebruiken voor een ander doel.

Bron: (bronartikel)