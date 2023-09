De impact van transparantie en privacy op digitale samenwerking

By

In de huidige externe werkomgeving zijn digitale samenwerkingstools essentieel geworden voor het verbinden en coördineren van werknemers. Managers maken zich echter zorgen over de impact van verminderde persoonlijke interacties op creativiteit en innovatie. Om dit probleem te onderzoeken bestudeerden onderzoekers het gebruik van digitale samenwerkingsplatforms in relatie tot transparantie en privacy.

Het onderzoek richtte zich op een groot productiebedrijf en analyseerde de communicatie binnen 215 verschillende groepen met behulp van een digitaal samenwerkingsplatform. Machine learning-algoritmen werden gebruikt om gesprekken te classificeren als ontwikkelingscreativiteit (het combineren of uitbreiden van bestaande concepten) of disruptieve creativiteit (het herformuleren van problemen om nieuwe oplossingen te vinden). De onderzoekers keken ook naar de netwerkgegevens om gevallen van overbrugging (verbinding maken met verschillende individuen) en binding (het vormen van hechte relaties) te identificeren.

De bevindingen brachten twee verschillende paden aan het licht die leidden tot ontwikkelingscreativiteit of disruptieve creativiteit. Publieke groepen die transparant binnen de organisatie werkten, bevorderden de ontwikkelingscreativiteit door in contact te komen met een bredere gemeenschap en nieuwe perspectieven te verwerven. Aan de andere kant profiteerden particuliere groepen van een veilige ruimte die creatief afwijkend gedrag, het nemen van risico's en het ontwikkelen van ideeën aanmoedigde, wat leidde tot ontwrichtende creativiteit.

De keuze tussen transparantie en privacy op digitale samenwerkingsplatforms heeft belangrijke implicaties voor communicatie en creatieve resultaten. Publieke kanalen moedigen overbruggingsrelaties aan en resulteren eerder in ontwikkelingscreativiteit. Particuliere kanalen bevorderen daarentegen de banden en leiden eerder tot ontwrichtende creativiteit.

Managers kunnen deze verschillende soorten creativiteit ondersteunen door de communicatiestructuren binnen digitale samenwerkingsplatforms te ontwerpen. Door de implicaties van transparantie en privacy te begrijpen, kunnen managers omgevingen creëren die het soort samenwerking bevorderen dat in elk specifiek geval het meest productief zal zijn.

Over het geheel genomen hebben digitale samenwerkingsplatforms het potentieel om creativiteit en innovatie te bevorderen, maar de kenmerken van deze platforms, zoals transparantie en privacy, spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de richting van samenwerking en creatieve resultaten.

