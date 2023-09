De Tensor G3-chip van Samsung Foundry introduceert FO-WLP-verpakking voor verbeterde efficiëntie

Samenvatting: Samsung Foundry integreert naar verluidt FO-WLP-verpakkingen (Fan-out wafer-level packing) in zijn Tensor G3-chip, die naar verwachting verbeterde efficiëntie, verbeterde grafische prestaties en energiebesparingen zal bieden. FO-WLP werd eerder gebruikt door Qualcomm en MediaTek, maar dit is de eerste implementatie van de technologie door Samsung Foundry. De Tensor G3-chip, gebouwd op de Exynos 2400, zal beschikken over een 9-core CPU en de Arm Immortalis G715 GPU met 10 cores, waardoor de verwerkings- en grafische mogelijkheden worden vergroot. De chip zal op 8 oktober debuteren in de Pixel 8- en Pixel 4 Pro-apparaten van Google.

De Tensor G3-chip, ontwikkeld door Samsung Foundry, zal een revolutie teweegbrengen in de smartphone-chiptechnologie met de integratie van FO-WLP-verpakkingen (Fan-out wafer-level packing). Deze verpakkingstechniek, geïntroduceerd door Qualcomm en MediaTek, verbetert de efficiëntie, grafische prestaties en energiebesparing. Met deze stap wil Samsung Foundry zijn positie op de markt voor smartphonechips versterken.

De Tensor G3-chip, gebaseerd op de Exynos 2400, zal de aankomende Pixel 8- en Pixel 8 Pro-apparaten van Google aandrijven. Het beschikt over een 9-core CPU-configuratie, waaronder één Cortex-X3 prime core, vier Cortex-A715-kernen en vier Cortex-A510-kernen. Deze CPU-opstelling belooft verbeterde verwerkingskracht en efficiëntie, waardoor gebruikers kunnen genieten van soepeler multitasken en snellere uitvoering van applicaties.

Wat grafische mogelijkheden betreft, zal de Tensor G3-chip gebruik maken van de Arm Immortalis G715 GPU, uitgerust met 10 cores. Dit vertegenwoordigt een upgrade van de vorige 7-core G710, waardoor gebruikers meeslependere gaming en grafische prestaties kunnen ervaren op hun Pixel 8-smartphones.

Door de FO-WLP-verpakkingstechnologie te integreren, streeft de Tensor G3-chip van Samsung Foundry ernaar de warmteontwikkeling te verminderen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie te maximaliseren. Dit zal resulteren in apparaten die koeler blijven en langer meegaan tussen oplaadbeurten, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt geoptimaliseerd.

Bronnen: Revegnus (@Tech_Reve)