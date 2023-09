EA kondigt Project Rene aan: de Next-Gen Sims-game zal gratis te downloaden zijn

EA heeft nieuwe details onthuld over de aankomende Sims-game van de volgende generatie, met de codenaam Project Rene. In een blogpost tijdens een Behind The Sims-presentatie maakte het bedrijf bekend dat de game beschikbaar zal zijn als gratis download. Deze stap volgt op het succes van het gratis spelen van De Sims 4 vorig jaar.

De gratis downloadoptie voor Project Rene betekent dat spelers mee kunnen doen aan de game, deze kunnen spelen en verkennen zonder dat ze een abonnement, aankoop van de kerngame of energiemechanismen nodig hebben. EA wil het voor spelers gemakkelijk maken om vrienden uit te nodigen of zich bij hen aan te sluiten en nieuwe functies, verhalen en uitdagingen te ervaren.

EA heeft echter duidelijk gemaakt dat de game nog steeds koopbare content en pakketten zal hebben, vergelijkbaar met De Sims 4. Maar de prijsstructuur en de manier waarop deze items worden verkocht kunnen verschillen van de huidige game. EA gaf een voorbeeld van het toevoegen van basisweer als een gratis functie voor iedereen, terwijl toekomstige pakketten zich kunnen concentreren op specifieke thema's zoals wintersport of competities.

De release van Project Rene betekent niet het einde van de ondersteuning voor De Sims 4. EA is van plan in de nabije toekomst updates en nieuwe content voor de De Sims 4-gemeenschap te blijven leveren.

Hoewel er geen specifieke lanceringsdatum is aangekondigd, heeft EA gewerkt aan een transparanter ontwikkelingsproces voor Project Rene. Het bedrijf onthulde eerder dat de game zowel solo- als multiplayer-ervaringen zal bieden, en later dit jaar zal meer informatie over de multiplayer-component worden onthuld.

Bron: [The Verge](bron)