Apple's jaarlijkse iPhone-evenement: wat te verwachten

Apple's langverwachte jaarlijkse iPhone-evenement gaat vandaag van start en onthult de nieuwste ontwikkelingen in hun vlaggenschip-smartphonereeks. Terwijl degenen die niet geïnteresseerd zijn in de presentaties of apparaten van het bedrijf vanmiddag misschien de verbinding willen verbreken, kijken tech-enthousiastelingen over de hele wereld reikhalzend uit naar de nieuwe iPhone-modellen.

Een van de belangrijkste geruchten over veranderingen in de komende iPhone 15-modellen is de verschuiving van de beruchte ‘notch’ naar de Dynamic Island-uitsparing, die werd geïntroduceerd in de iPhone 14 Pro en Pro Max. Er wordt gespeculeerd dat alle modellen, behalve een mogelijke nieuwe SE-variant, dit nieuwe ontwerpkenmerk zullen overnemen.

Een andere mogelijke upgrade is de overstap naar titanium frames voor de iPhone 15 Pro en Pro Max, ter vervanging van de huidige roestvrijstalen frames. Deze verandering zou de professionele hardware nog sterker, lichter en premiumer kunnen maken. Bovendien kan het Pro Max-model een nieuwe periscooplens hebben, die gebruik maakt van een prisma om licht te vouwen en een optische zoom van 5x tot 6x mogelijk maakt zonder het volume van de telefoon te vergroten.

In een poging om te voldoen aan de regels van de Europese Unie met betrekking tot uniforme oplaadpoorten, kan Apple de Lightning-poort geleidelijk afschaffen en de USB-C-standaard overnemen op de iPhone 15. Deze langverwachte verandering zou eenvoudiger connectiviteits- en oplaadopties voor gebruikers mogelijk maken. Er wordt ook gespeculeerd over de introductie van USB-C-vriendelijke AirPod-hoesjes en mogelijk nieuwe AirPods.

Naast de iPhone-line-up worden er ook kleine updates voor de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra verwacht. De verschuiving naar de S9-chip zou de eerste echte processorupgrade van het product sinds 2020 markeren. Bovendien wordt verwacht dat de komende watchOS 10-software-update aanzienlijke veranderingen zal brengen in de manier waarop we de Apple Watch gebruiken.

Over het geheel genomen belooft Apple's jaarlijkse iPhone-evenement een opwindende reeks nieuwe hardware- en software-updates. Houd ons in de gaten voor meer informatie terwijl we verslag doen van het evenement en live updates geven.

Bronnen:

– Engadget

- Bloomberg