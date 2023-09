Logitech introduceert een scharnierende webcam voor verbeterde vergaderingen op afstand en livestreaming

By

Logitech heeft zijn nieuwste innovatie onthuld, de Logitech Reach, een scharnierende webcam die is ontworpen om vergaderingen op afstand, online bijles en livestreaming-ervaringen te verbeteren. Het bedrijf is van plan de camera via Indiegogo Enterprise te crowdfunden om het ontwerp te verfijnen en de prijs te bepalen.

Hoewel de webcam zelf niet nieuw is, aangezien deze gebaseerd is op de Logitech Streamcam, zorgt de toevoeging van een scharnierende arm voor verbeterde functionaliteit. Deze 1080p, 60fps webcam kan indien nodig worden vervangen door een andere Streamcam, zodat gebruikers bij schade geen geheel nieuw apparaat hoeven aan te schaffen.

Logitech voerde marktonderzoek uit en ontdekte dat de meeste respondenten de voorkeur gaven aan een alles-in-één oplossing boven alleen een houder. Daarom besloot het bedrijf de Reach als compleet pakket aan te bieden. Nadat de Indiegogo-campagne is afgelopen en er voldoende gegevens zijn verzameld, zal Logitech beginnen met de verkoop van de Reach, met opties als een vrijstaande voet of een bureauklem.

Een opvallend kenmerk van de Reach is de soepele panning-mogelijkheid, waarmee gebruikers gemakkelijk items op hun bureau kunnen presenteren door er soepel overheen te pannen. Logitech-productleider Gaurav Bradoo benadrukte een speciaal ontworpen ring op de camerabevestiging die ervoor zorgt dat het beeld rechtop blijft staan ​​tijdens het pannen. De stabiliteit en soepelheid van de beweging pakken de beperkingen van bestaande scharnierende webcamsteunen aan.

Hoewel de timing van de release van Reach misschien wat laat lijkt, gezien de verschuiving van werken op afstand in veel bedrijven, biedt het nog steeds waardevolle voordelen voor degenen die op afstand blijven werken of voor streamers en vloggers die op zoek zijn naar meer dynamische inhoud. Met zijn veelzijdigheid wil de Reach de interactieve ervaring van online vergaderingen en livestreams verbeteren.

