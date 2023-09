Nieuwe functies van Apple's iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

By

Apple staat op het punt zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones uit te brengen, de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, en deze komen met een aantal opwindende nieuwe functies. Een van de meest opvallende veranderingen is de introductie van de nieuwe Action-knop, die de traditionele Ring/Silent-schakelaar zal vervangen die sinds het begin een belangrijk onderdeel van de iPhone is.

De actieknop, vergelijkbaar met die op de Apple Watch Ultra, is een mechanische drukknop waarmee gebruikers handmatig aanpasbare functies kunnen inschakelen. Op basis van de code uit de bètaversie van iOS 17 wordt verwacht dat de Actie-knop verschillende acties kan uitvoeren die kunnen worden aangepast in de instellingen:

Toegankelijkheid: geeft gebruikers toegang tot verschillende toegankelijkheidsinstellingen, zoals VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch en meer.

Snelkoppelingen: Hiermee kunnen gebruikers snelkoppelingen uitvoeren die in de Snelkoppelingen-app zijn gemaakt, zoals het verzenden van berichten, het afspelen van afspeellijsten of het bedienen van smarthome-apparaten.

Stille modus: Net als de schakelaar Ring/Stil kan de actieknop de stille modus in- of uitschakelen, en het belsignaal en waarschuwingen dempen of opheffen.

Camera: Start de Camera-app en stelt gebruikers in staat foto's of video's te maken met één druk op de Actie-knop.

Zaklamp: Schakelt de zaklamp aan de achterkant van het apparaat in of uit.

Focus: Activeert of deactiveert een focusmodus.

Vergrootglas: Activeert de Vergrootglas-app en verandert de camera van de iPhone in een zoomapparaat voor kleine tekst of objecten.

Vertalen: Start de Translate-app en stelt gebruikers in staat gesprekken of vertalingen te starten met een enkele druk op de Actie-knop.

Spraakmemo's: start of stopt het opnemen van spraakmemo's met de app Spraakmemo's.

Deze nieuwe functies maken de Actieknop tot een van de belangrijkste onderscheidende factoren van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro naast de Action-knop een midframe heeft dat is gemaakt van Grade 5-titanium, wat resulteert in een aanzienlijk lichter toestel. Naar schatting is hij tot 10 procent lichter dan zijn voorganger, de iPhone 14 Pro.

Apple's onthulling van de iPhone 15-serie vindt binnenkort plaats, naast andere potentiële productaankondigingen. Houd ons in de gaten voor meer updates en berichtgeving over de nieuwste innovaties van Apple.

Bronnen: MacRumors