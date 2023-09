De toekomst van muziekstreaming: een op artiesten gericht model

By

Universal Music Group (UMG), 's werelds grootste muzieklabel, heeft aanzienlijke wijzigingen aangekondigd in het royaltysysteem in zijn deal met de Franse streamingdienst Deezer. Het nieuwe model heeft tot doel meer royaltygeld naar professionele artiesten te sluizen en weg te houden van bots en witte ruis-soundtracks die de streamingplatforms overspoelen. Deze stap wordt gezien als een grote verandering in de muziekindustrie, waarbij UMG voorop loopt en andere grote labels en platforms naar een nieuwe streamingfase trekt.

UMG-topman Lucian Grainge is van mening dat de huidige royalty-afspraken achterhaald zijn en dat elke opname ongeacht de kwaliteit ervan hetzelfde wordt behandeld. Dit nieuwe, op artiesten gerichte model zal meer betalen voor nummers en artiesten waar luisteraars actief naar op zoek zijn, waardoor de financiële prikkels voor de verspreiding van door AI gegenereerde nummers verdwijnen.

JPMorgan waarschuwt voor een potentiële ‘dystopische AI-toekomst’ waarin streamingplatforms overspoeld kunnen worden met door AI gegenereerde inhoud van lage kwaliteit, waardoor de songbibliotheek binnen een paar jaar van 100 miljoen naar meer dan een miljard kan worden uitgebreid. Verwacht wordt dat het nieuwe betalingssysteem van UMG dit tegengaat door meer financiële steun te bieden aan muzikanten en de prikkel voor door AI gegenereerde tracks te verminderen.

Het succes van dit nieuwe model zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de omzet van UMG, waarbij JPMorgan zijn aandelenvoorspelling zou verhogen en een potentiële stijging van meer dan 20% zou schatten als een dystopische AI-toekomst werkelijkheid zou worden. Deezer is van plan deze nieuwe betalingsvoorwaarden in oktober te implementeren en UMG streeft naar deals met andere streamingplatforms.

De machtsdynamiek binnen de muziekindustrie is duidelijk zichtbaar en de dominantie van UMG is evident. Andere streamingdiensten zijn sterk afhankelijk van de catalogus van UMG, in het besef dat hun platforms zonder artiesten als Taylor Swift en Drake zouden instorten. Met dit voordeel probeert de muziekindustrie voort te bouwen op recente winsten en de vertragende groei van de streamingboom tegen te gaan.

Deze beweging in de richting van een op kunstenaars gericht model weerspiegelt de proactieve benadering van UMG bij het vroegtijdig aanpakken van existentiële kwesties. Terwijl het streaminglandschap evolueert, wil UMG de stabiliteit ervan garanderen, lessen trekken uit het piraterijtijdperk en het dak repareren terwijl de zon nog schijnt.

Bronnen: Financial Times, Midia