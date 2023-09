PlayStation Plus Extra Games september 2023: voorproefje van de komende titels

By

In september 2023 kunnen PlayStation Plus-abonnees een spannende reeks games aan hun bibliotheken verwachten. Dankzij de inspanningen van serie-leaker Billbil-kun van Dealabs hebben we een voorproefje van enkele van de titels die zullen worden opgenomen.

Het eerste opvallende spel is NieR Replicant versie 1.22474487139… Dit is een prequel op het veelgeprezen NieR: Automata, met verbeterde beelden, een boeiende verhaallijn en meer. Spelers kruipen in de huid van een jonge man op een missie om zijn terminaal zieke zus te redden. Met de hulp van een pratend boekdeel genaamd Grimoire Weiss gaat hij op zoek naar de ‘Verzegelde verzen’. Deze game biedt een unieke ervaring en zal een traktatie zijn voor fans van de NieR-serie.

Vervolgens hebben we Star Ocean De goddelijke kracht, dat het verhaal volgt van Raymond Lawrence, wiens ruimteschip wordt aangevallen, waardoor hij een noodlanding maakt op een onderontwikkelde planeet. Samen met prinses Laeticia gaat hij op avontuur om haar thuisland te beschermen tegen een binnenvallend imperium. Deze game belooft een spannende en universum-schuddende reis.

13 Sentinels: Aegis Rim is weer een titel om naar uit te kijken. Dit sci-fi-mysterie-epos is ontwikkeld door Vanillaware, bekend van hun werk aan Odin Sphere en Dragon's Crown, en weeft dertien met elkaar verweven verhalen samen. Deze game combineert prachtig artwork, een boeiend verhaal en top-down gevechten tegen Kaiju en heeft veel lof gekregen van critici over de hele wereld.

Sid Meier's Civilization VI is een turn-based strategiespel dat spelers uitdaagt om door de eeuwen heen een beschaving op te bouwen en te leiden. Met veel aandacht voor detail en historische nauwkeurigheid test dit spel je vermogen om door de diplomatie te navigeren, technologie te onderzoeken en je vijanden te verslaan. De PlayStation 4-versie bevat de nieuwste updates en aanvullende content, waardoor dit de definitieve editie is om te ervaren.

Als je in de stemming bent voor intense schietactie, Sniper Ghost Warrior-contracten 2 biedt precies dat. Spelers spelen zich af in het moderne Midden-Oosten en nemen de rol aan van Raven, een huursluipschutter, op een missie om een ​​verraderlijk crimineel syndicaat te elimineren. Met extreem langeafstandssnipen en tactische gevechten onder hoge druk belooft dit deel in de veelgeprezen serie een opwindende ervaring.

Tot slot, voor degenen die op zoek zijn naar een meer ontspannende en introspectieve gameplay-ervaring: uitpakken kan de perfecte keuze zijn. Dit zen-spel nodigt spelers uit om verschillende bezittingen uit te pakken en in een nieuw huis te ordenen, waardoor een bevredigende leefruimte ontstaat. Door dit proces ontdekken spelers aanwijzingen over het personage wiens bezittingen ze uitpakken. Met acht verhuizingen om te verkennen, biedt Unpacking een unieke en intieme vertelervaring.

13 september is de datum om in je agenda te noteren waarop PlayStation officieel de volledige lijst met games voor PlayStation Plus zal onthullen. Deze titels, variërend van Japanse juweeltjes tot indie-favorieten, zullen gamers zeker urenlang entertainment bieden.

Bronnen:

– NieR Replicant ver.1.22474487139…

– Star Ocean De goddelijke kracht

– 13 Wachters: Aegis Rim

– Sid Meier's Beschaving VI

– Sniper Ghost Warrior-contracten 2

– Uitpakken