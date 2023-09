De eerste afstammeling introduceert nieuwe held, Sharen Julicia: een dodelijke huurmoordenaar die halfvrouw en halfmachine is

Nexons aankomende looter-shooter, The First Descendant, heeft voor veel hype onder gamers gezorgd. Deze next-gen game, aangedreven door Unreal Engine 5, zal verschijnen voor pc, PS5 en Xbox Series X|S. Onlangs werd een nieuwe held genaamd Sharen Julicia onthuld, die haar dodelijke vaardigheden demonstreerde in een gameplay-onthullingstrailer.

Sharen Julicia, een fascinerend personage dat half vrouw en half machine is, brengt een unieke speelstijl naar The First Descendant. Haar vaardigheid ligt in gevechten van dichtbij, waardoor ze een ideale keuze is voor spelers die de voorkeur geven aan agressieve tactieken. Sharen gebruikt camouflage voor zowel sluipende benaderingen als snelle terugtrekkingen, waardoor ze onopgemerkt dichtbij haar vijanden kan komen.

Een van Sharen's passieve vaardigheden, Assassinator, stelt haar in staat meer schade aan te richten aan vijanden die niet op haar gericht zijn. Deze vaardigheid versterkt haar dodelijke impact op het slagveld nog verder. Bovendien beschikt Sharen over een reeks actieve vaardigheden die haar aanvallende potentieel vergroten. Haar Cutoff Beam ontketent een elektrische straalaanval die niet alleen schade toebrengt, maar ook een elektrocutie-effect op haar doelen toepast.

Een andere actieve vaardigheid die ze bezit is Actieve Camouflage, die haar aanwezigheid verbergt totdat ze een aanval ontketent. Deze techniek activeert de hinderlaagmodus zodra de camouflage eindigt, waardoor de schade van haar volgende aanval wordt vergroot. Daarnaast kan Sharen Shock Nuts inzetten, explosieven die haar tegenstanders verdoven, en Flash Daggers, die meerdere projectielen loslaten op vijanden binnen haar richtbereik. Deze dolken richten explosieve schade aan en veroorzaken een elektrocutie-effect.

The First Descendant belooft spannende gameplay en intense gevechten te bieden, en Sharen Julicia voegt nog een spannend facet aan het spel toe. Gamers kunnen een ervaring boordevol actie verwachten met deze dodelijke halfvrouw, halfmachinemoordenaar. Houd ons in de gaten voor exclusieve nieuwe gameplaybeelden, want IGN zal binnenkort meer details over The First Descendant onthullen.

Definities:

– Looter shooter: een subgenre van videogames dat elementen van plunderen en schieten combineert, waarbij spelers wapens, munitie en uitrusting verzamelen terwijl ze deelnemen aan gevechten.

– Unreal Engine 5: een ultramoderne game-ontwikkelingsengine gemaakt door Epic Games.

– Elektrocutie-effect: een gameplay-mechanisme dat extra schade of statuseffecten toebrengt aan doelen die worden getroffen door een elektrische aanval.

Bronnen:

– Ryan McCaffrey, IGN's hoofdredacteur van previews en gastheer van de Xbox-show en interviewshow.